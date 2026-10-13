消委會尿片測試2026│12款滿分　互動比較看乾爽舒適度/衞生/價錢

尿片長時間直接接觸嬰兒皮膚，是否乾爽舒適十分重要。消費者委會員早前測試25款紙尿片、紙尿褲及夜用紙尿片樣本，涵蓋化學安全、微生物檢測、吸收速度、回滲量、防漏及透濕氣等方面。結果顯示有12款獲滿分5分，全部樣本衞生情況理想，化學安全達標，不過在部份功能性表現上存有差異。「01研數所」將消委會測試結果製成互動比較表及搜尋器，加上價格以供衡量性價比（CP值），兼附選購貼士，助家長為嬰幼兒挑選合適產品。



消費者委會員早前測試25款紙尿片、紙尿褲及夜用紙尿片樣本。（消委會圖片）

測試涵蓋25款樣本，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片、10款穿着式嬰兒紙尿褲，以及4款夜用紙尿片或褲。樣本當中，紙尿片每片平均售價由$1.5至$5.2不等，紙尿褲每片平均售價為$1.9至$5.3，夜用紙尿片或褲每片平均售價為$4.1至$7.6。

消委會BB【紙尿片】測試結果2026

比較表可按「總評分」、「平均每片價錢」、「化學安全程度」、「滲透性能」、「防側漏表現」、「透濕氣表現」、「標示資料」排序；另可輸入品牌、產品名稱以作篩選。



消委會測試2026，獲滿分5分BB紙尿片：

1. Applecrumby AirPlus 100% Chlorine-Free Tape Diapers（平均每片售價：$5）



2. 幫寶適 Pampers 奢寵舒適黏貼型嬰兒紙尿褲 Luxury Silk Tape（平均每片售價：$4.8）



3. PARASOL Clean +Dry Diapers (DP-DRY4-54)（平均每片售價：$3.7）



4. 幫寶適 Pampers Ichiban極上守護黏貼型嬰兒紙尿褲 Ichiban Tape（平均每片售價：$3.5）



5. JOLLY TOTS 舒適乾爽嬰兒紙尿片 Comfy Dri Baby Diapers（平均每片售價：$1.5）



6. BAMBO Nature Eco-labelled Baby Diaper（平均每片售價：$5.2）



消委會BB【紙尿褲】測試結果2026

消委會測試2026，獲滿分5分BB紙尿褲：

1. 幫寶適 Pampers 清新幫拉拉褲 Masstige Fresh Pants（平均每片售價：$2.7）



2. 妮飄 nepia Genki! Active Pants（平均每片售價：$1.9）



3. Huggies Natural 天然透氣學習褲 Natural Pants（平均每片售價：$3.6）



消委會BB【夜用紙尿片】測試結果2026

消委會測試2026，獲滿分5分BB夜用紙尿片：

1. 幫寶適 Pampers Ichiban 一級幫安睡褲 Ichiban Sweet Sleep Pants（平均每片售價：$7.6）



2. Merries 超吸安睡褲 ぐっすりパンツ Night pants（平均每片售價：$6.1）



3. Huggies Natural 天然透氣好眠褲 Natural Deep Sleep Pants（平均每片售價：$7）



消費者委會員早前測試25款紙尿片、紙尿褲及夜用紙尿片樣本，涵蓋化學安全、微生物檢測、吸收速度、回滲量、防漏及透濕氣等方面。（AI生成圖片）

消委會BB尿片衞生/化學安全/吸收力測試結果分析（部份）：

1. 衞生程度：

結果：所有樣本均沒有檢出以下微生物及致病性微生物，衞生情況理想。

測試參考標準檢驗樣本的細菌菌落總數、真菌菌落總數和大腸菌群（Coliforms），以及檢測樣本會否含有綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）和溶血性鏈球菌（hemolytic Streptococcus）等致病性微生物。



2. 化學安全程度

結果：除重金屬外，所有樣本均未檢出下列有害物質。重金屬方面，僅部份樣本檢出微量砷及鉛，檢出量均遠低於相關標準規定的限值，符合標準的安全要求。

測試參考相關標準檢測樣本中的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、重金屬（鉛、砷、鎘、汞）、丙烯酰胺及鄰苯二甲酸脂類塑化劑的含量；同時檢測樣本是否含有可遷移性熒光物質，以及量度其酸鹼值（pH值）。



3. 品質表現

結果：全部樣本符合相關標準要求

測試項目包括重量、表層是否存在滲出物、異物或其他瑕疵等。



4. 酸鹼值

結果：25款樣本檢出的酸鹼值介乎5.9至6.4，全部符合相關標準對嬰兒尿片產品的要求（即酸鹼值應介乎4.0至7.5之間），表現滿意。

若產品物料的酸鹼值（pH值）過高或過低，可能會對嬰幼兒幼嫩的皮膚造成刺激，引起不適。



5. 回滲量

測試結果顯示，全部樣本均出現回滲情況，24款回滲量則符合標準規定，僅一款回滲量超出標準規定上限（15克）。

（消委會）

6. 防滲漏

結果：所有樣本的滲漏量均符合標準要求，整體防滲漏表現理想。當中紙尿片樣本TD6、紙尿褲樣本PD2及夜用紙尿片樣本OD4的滲漏量最少，表現較好。

7. 吸收速度

測試結果顯示，首次測試時各樣本均能在短時間內吸收測試溶液，第二次測試時各樣本吸收速度普遍有所減慢，不過均符合相關標準要求。

8. 透濕氣表現

結果：大部分樣本的透濕氣表現皆理想，獲4至5點評分，各樣本表現的評分詳見以上互動比較表。

消委會嬰兒尿片選購及使用貼士

1. 按嬰幼兒體型選擇合適尺碼

尿片或尿褲若不合身，例如過大或過小，都可能影響使用體驗與吸收及防漏效果。若穿着過緊的尿片或尿褲，或會令大腿及腰部出現勒痕，增加不適感；過鬆則可能提高滲漏機會。家長選購時宜參考產品標示的適用體重範圍，並按嬰幼兒的體型選擇合適的產品。

2. 綜合考慮多方面表現

除防滲漏表現外，尿片／褲的吸收速度、回滲量及透濕氣表現等，同樣會影響穿着時的舒適度及乾爽度。家長選購時應綜合考慮產品在各方面的表現。

市面上不少品牌均提供不同定位及價格的產品系列，以配合消費者的不同需求及預算。不同系列在物料選用、設計及規格上或會有所差異，例如吸收層厚度、透氣結構、面層及底膜的物料、柔軟度及其他附加功能等，因此售價亦可能有所不同。

然而，是次測試結果顯示，無論價格較高或較低的產品，均有表現理想的樣本。除參考產品售價外，亦應考慮嬰幼兒的實際需要和家庭預算，以選擇合適的產品，而不應單純以價格高低作為選購準則。

3. 留意有效期或保質期

選購時應留意產品標示的生產日期、有效期限或保質期，以便了解產品的存放期限。應按實際使用速度估算所需數量，避免囤積大量尿片產品以致未能在建議期限內用完。產品應存放於陰涼及乾燥處，避免受潮、受熱或陽光直接照射，以減少對產品性能的影響。開封後宜妥善密封包裝，避免灰塵、濕氣或污染物進入產品。

4. 適時更換

即使尿片或尿褲產品的吸收能力良好，長時間使用仍會令皮膚持續接觸濕氣及排泄物，增加出現尿布疹或不適的風險。家長應按實際情況適時更換尿片或尿褲，並保持臀部清潔及乾爽。