韓國小六女被塞馬桶刷吞洗髮精　類似恐怖校園欺凌情況有幾嚴重？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-03-29 13:30

韓國一名小六女生家長日前在總統府青瓦台網站國民請願版，揭露小六女兒在校內被殘忍欺凌，包括被迫吞下洗髮精、正臉向下被壓進馬桶「水刑」等恐怖惡行；施害者被罰停學五天。

韓國校園欺凌情況，不單成為電視劇如《驅魔麵館》、《Penthouse 2》內的情節，現實中不少韓國藝人求學時也曾遭校園欺凌，例如男藝人姜丹尼爾曾因樣貌被同學排擠，女歌手IU求學時期也曾被搶去金錢。究竟韓國的校園欺凌情況有幾嚴重？

韓國教育部在2020年9月14至10月23日進行為期6周的網上調查，了解約357萬名小學4年級至高中2年級學生對校園欺凌的認知和經歷。

有2.69萬名受訪者表示曾遭受欺凌，當中最多人曾受言語暴力，有33.6%。其次有26%人曾被集體排擠／孤立，較2019年增加2.8個百分點。另外，有7.9%受害者遭肢體暴力，以及有4.4%受害者被強迫做某些事。

以每千人計算，2020年每千名韓國中小學生約有5人曾遭受言語暴力，另每千人約有4人曾被集體排擠／孤立。

八成曾遭欺凌的中小學生表示欺凌者為同校同學，當中最多人被同班同學欺凌。

最常發生欺凌事件的地方在課室，小學、初中及高中均逾三成。而在校外，逾一成中學生曾受網絡欺凌，比小學生多一半。

平均逾三成人於小息時被欺凌，而午飯時間亦為較常發生欺凌事件的時間，當中有兩成為高中生。

欺凌者心態方面，近三成人表示，欺凌他人只是開玩笑，並沒有特別理由，其他原因包括誤會和矛盾、對方先欺負我。部分人受他人影響而欺凌他人，約一成中小學生稱朋友都有欺凌他人，約3%人就指因前輩或朋友叫我去欺凌人。

平均四成人目睹欺凌事件後，會安慰和幫助被欺凌的人，但有三成人覺得沒有什麼行動可以做，選擇袖手旁觀，甚至平均約2%人會加入欺凌。