IG廣告榜2026Q3｜混血靚仔撼贏MIRROR成員上榜 天后Sammi登榜首
撰文：數因斯坦
出版：更新：
【MIRROR / 鏡仔 / Jeffrey魏浚笙】市場研究公司admanGo公布2026年第3季本地名人IG廣告銷售額10大排名，榜首由天后Sammi鄭秀文奪得，排在第二、三名分別是Coffee林芊妤、Charmaine佘詩曼。而人氣男團MIRROR隊中無一人上榜，取而代之的是圈中公認新一代混血靚仔Jeffrey魏浚笙，以下即看完整排名。
據admanGo統計，2026年第3季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依名次是：
IG廣告榜2026Q3
第1名：鄭秀文（Sammi）
第2名：林芊妤（Coffee）
第3名：佘詩曼（Charmaine）
第4名：陳凱琳（Grace）
第5名：倪晨曦（Elva）
第6名：容祖兒（Joey）
第7名：張厚耀（Miss Sue Chang）
第8名：魏浚笙（Jeffrey）
第9名：Melo Lo
第10名：鍾嘉欣（Linda）
作為比較，2026年第2季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依次是：第1名佘詩曼（Charmaine）、第2名林芊妤（Coffee）、第3名鄭秀文（Sammi）、第4名張厚耀（Sue Chang）、第5名陳凱琳（Grace）、第6名容祖兒（Joey）、第7名倪晨曦（Elva）、第8名陳慧琳（Kelly）、第9名姜濤（Keung To）、第10名劉嘉玲（Carina）。