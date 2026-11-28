【MIRROR / 鏡仔 / Jeffrey魏浚笙】市場研究公司admanGo公布2026年第3季本地名人IG廣告銷售額10大排名，榜首由天后Sammi鄭秀文奪得，排在第二、三名分別是Coffee林芊妤、Charmaine佘詩曼。而人氣男團MIRROR隊中無一人上榜，取而代之的是圈中公認新一代混血靚仔Jeffrey魏浚笙，以下即看完整排名。



天后Sammi鄭秀文登榜首。（資料圖片）

據admanGo統計，2026年第3季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依名次是：

IG廣告榜2026Q3

第1名：鄭秀文（Sammi）

第2名：林芊妤（Coffee）

第3名：佘詩曼（Charmaine）

第4名：陳凱琳（Grace）

第5名：倪晨曦（Elva）

第6名：容祖兒（Joey）

第7名：張厚耀（Miss Sue Chang）

第8名：魏浚笙（Jeffrey）

第9名：Melo Lo

第10名：鍾嘉欣（Linda）

圈中公認新一代混血靚仔Jeffrey魏浚笙上榜。（IG@jeffreyngai）

作為比較，2026年第2季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依次是：第1名佘詩曼（Charmaine）、第2名林芊妤（Coffee）、第3名鄭秀文（Sammi）、第4名張厚耀（Sue Chang）、第5名陳凱琳（Grace）、第6名容祖兒（Joey）、第7名倪晨曦（Elva）、第8名陳慧琳（Kelly）、第9名姜濤（Keung To）、第10名劉嘉玲（Carina）。