最新IG廣告榜｜MIRROR無成員上榜！娛圈靚媽撼贏樂壇天后登榜首

【MIRROR / 鏡仔】市場研究公司admanGo公布2025年本地名人IG廣告銷售額10大排名，榜首由娛圈「靚媽」陳凱琳奪得，她更撼贏Elva倪晨曦和樂壇天后鄭秀文，而人氣男團MIRROR隊中竟無一人上榜！即看詳細排名。



據admanGo統計，2025年IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依次是：第1名陳凱琳（Grace）、第2名倪晨曦（Elva）、第3名鄭秀文（Sammi）、第4名佘詩曼（Charmaine）、第5名容祖兒（Joey）、第6名林芊妤（Coffee）、第7名衛詩雅（Michelle）、第8名林欣（J Lou ）、第9名張敬軒（Hins）、第10名張厚耀（Sue Chang）。

陳凱琳登上2025年IG品牌內容廣告銷售榜首。（資料圖片）

2024年上榜的名人則依次為第1名張敬軒（Hins）、第2名鄭秀文（Sammi）、第3名倪晨曦（Elva）、第4名陳凱琳（Grace）、第5名林芊妤（Coffee）、第6名容祖兒（Joey）、第7名魏浚笙（Jeffrey）、第8名呂爵安（Edan）、第9名佘詩曼（Charmaine）、第10名張厚耀（Sue Chang）。

男團MIRROR隊中無成員上榜。（資料圖片）

比較過去數年MIRROR成員在IG廣告銷售榜上的成績，2023年有4名成員上榜，分別是第3名呂爵安（Edan）、第5名盧瀚霆（Anson Lo）、第6名姜濤（Keung To）以及第9名陳卓賢（Ian）。2024年僅剩呂爵安1人上榜，2025年無一成員上榜。