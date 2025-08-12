調查：44%消費者收入增　仍減少娛樂、外出用餐　僅Gen Z較願花錢

商舖結業潮持續，市民消費習慣轉變被指是原因之一。信貸資訊機構環聯分析顯示，香港消費者財務狀況呈初步改善迹象，今年第2季有44%受訪者收入上升，惟市民在計劃預算時變得更謹慎，有近四成受訪者表示在過去3個月削減了旅遊、外出用餐、娛樂等非必要開支。而雖然整體消費者的態度仍偏向審慎，但Z世代的消費樂觀情緒卻顯著提升，相關受訪者中有超過半數表示收入上升，並有41%增加了非必要開支。



環聯《2025年第2季消費者脈搏調查》顯示，上季有44%受訪者表示家庭收入於過去3個月有所增加，比例較去年同期的29%上升15個百分點。報告指，此趨勢在Z世代中尤其明顯，屬此年齡層的受訪者中有56%表示收入有所增加，較去年同期的45%上升11個百分點。

此外，有49%受訪者預期未來1年收入將增加，比例上升11個百分點。報告指，香港整體消費者情緒有持續改善迹象，有58%受訪者對自己未來12個月的財政狀況感到樂觀，高於去年同期的44%，而悲觀情緒有所減退。報告分析，這趨勢或是由受訪者收入穩定、樓市初現回暖迹象，以及股市活動和價值顯著增長所帶動。

消費者收入增 惟計劃預算時更謹慎

報告指出，雖然消費者對財政狀況的信心正在上升，但在計劃預算時卻變得更謹慎，39%受訪者表示在過去3個月削減了外出用餐、旅行、娛樂等非必要開支。

當比較不同年齡層的消費開支變化時，千禧世代、X世代、嬰兒潮中選擇削減非必要開支的受訪者均佔多數，而Z世代則「與眾不同」，他們當中有41%人表示有增加非必要開支，比例明顯超過其他年齡層。

報告提到，在面對通脹、經濟放緩和工作穩定性等主要憂慮下，有39%消費者增加應急儲蓄，25%增加了退休儲備，另有20%表示正在加快償還債務。

未來開支變化方面，較多受訪者預期賬單和貸款（31%）、零售購物（28%）以及非必要開支（26%）方面的支出將增加，而電器、汽車等大額購物的預期支出亦有回升趨勢，反映消費者對個人財政穩定的信心有所增強。