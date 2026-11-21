在香港女性身高幾高才算高？根據醫衞局最新資料，本港女性身高中位數為161.2厘米（約1.61米），身高若高於此，已比一半香港女性高；如果高於175厘米（約1.75米），更已「打敗」逾99%香港女性！另有科學期刊研究指，香港女性平均身高為160.62厘米（約1.61米），10年間增加約1.4厘，即用以互動工具看看你身高在全港人口當中排第幾。至於港人身高在全球之中排名多少？近年本港女性身高增長多少？以下即看詳細數據。



互動工具｜即測你身高排全港第幾：

本文中最新港人身高數據來自醫務衞生局於2024年發布《香港2020生長圖表》，當中顯示2020年本港18歲男女人口的身高中位數較前一次研究（1993年）有約兩厘米增長，2020年18歲男性身高中位數為172.5厘米，女性身高中位數為161.2厘米；身高若高於以上數值，已比一半港人高。

劉穎鏇（Tiffany Lau）身高達176 cm。（資料圖片）

除了身高中位數，研究還列出不同百分位數的身高值，即人口高矮分布，例如男性身高達188.2厘米，即已較逾99%香港男性高。女性身高達175厘米，即高過99%香港女性。而若男性身高不超過168.4厘米、女性身高不超過156.5厘米，則屬較矮小的四分之一人口。

香港男性身高排名（以2020年18歲男性人口為例） 男性身高達 身高排名（大約） 155.7cm 較0.4%同齡男性高 160.1cm 較2%同齡男性高 164.3cm 較9%同齡男性高 168.4cm 較25%同齡男性高 172.5cm 較一半同齡男性高 176.5cm 較75%同齡男性高 180.5cm 較91%同齡男性高 184.4cm 較98%同齡男性高 188.2cm 較99.6%同齡男性高

香港女性身高排名（以2020年18歲女性人口為例） 女性身高達 身高排名（大約） 145.9cm 較0.4%同齡女性高 149.4cm 較2%同齡女性高 153cm 較9%同齡女性高 156.5cm 較25%同齡女性高 160.2cm 較一半同齡女性高 163.8cm 較75%同齡女性高 167.5cm 較91%同齡女性高 171.3cm 較98%同齡女性高 175cm 較99.6%同齡女性高

不過，上述研究是以2020年人口身高作為統計對象，上文以當年18歲人口身高作為整體成年人口身高參考數值，但由於生於不同年代的人口身高趨勢會有所不同，而整體人口會涵蓋生於不同年代的人口，因此比較時宜斟酌理解。

至於港人身高在全球中排名多少？根據科學期刊《柳葉刀》（Lancet）研究，2019年香港男性（註：以19歲人口為例，下同）平均身高為174.8厘米，全球排第76，較內地男性平均身高（175.7厘米）少約0.9厘米。同年香港女性平均身高為160.6厘米，較內地女性平均身高（163.5厘米）少約2.9厘米。

研究顯示，由2009至2019年的10年間，香港男性平均身高由172.75厘米升至174.83厘米，增加2.08厘米；女性平均身高亦由159.26厘米升至160.62厘米，增加1.36厘米。

COLLAR成員身高比較

160.62厘米身高的女性是什麼概念？以女子組合COLLAR成員身高計算，8名成員中只有6名成員高於160.62厘米，當中以邱彥筒（Marf）最高，有166厘米，其次是王家晴（Candy）的165厘米。李芯駖、蘇雅琳（Ivy So）及許軼（Day）同樣高於港女平均身高。餘下陳泳伽（Winka）及沈貞巧（阿Gao）則比港女平均矮。