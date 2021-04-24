調查揭四成人支持英女王在位至離世　逾半指哈里夫婦破壞王室聲譽

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-04-24 11:30

現年95歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）至今已在位69年，為英國史上在位時間最長的君主。英國民調公司Deltapoll早前訪問民眾對王室的看法，發現18至24歲年輕人最支持的繼位人選竟然與其他年齡層的受訪者不同。

Deltapoll在3月31日至4月1日訪問1590名民眾對英國王室的看法，發現有41%人認為英女王應繼續在位直至離世，另有21%人認為英女王應在身體仍健康時退位。

問及若英女王不在位會支持何人繼位，整體而言，47%人支持劍橋公爵威廉王子（Prince William）繼位，比支持王儲查理斯王子（Prince Charles）的人多20個百分點。在18至24歲的受訪者中，更僅有5%人支持查理斯王子。

英國王室繼位順序為王儲查理斯王子，第2繼承人為威廉王子，第3為威廉王子的長子喬治王子（Prince George）。若撇除繼位順序，加入哈里王子等其他選項，18至24歲受訪者最支持薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）繼位，佔23%，比支持威廉王子的人多2個百分點。

哈里王子夫婦早前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）專訪，梅根（Meghan Markle）提到有王室成員擔心二人長子阿奇（Archie）的膚色，又哭訴在王室的困境令她萌生自殺念頭。

不過在調查中，英國國民並不支持梅根，51%人認為哈里夫婦一直以來的行徑破壞王室聲譽。在57至75歲受訪者中，3人就有2人認為哈里夫婦破壞王室聲譽，比24至40歲受訪者中10人就有4人認同多。