全球超級富豪達52萬　擁有幾多身家才能成為香港最有錢的1%人？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-05-03 13:00

獨立國際房地產顧問機構萊坊早前發表2021年《財富報告》，調查發現2020年自住物業、資產淨值達3000萬美元或以上的全球超高淨值人士（或稱超級富豪）多達52萬人，2025年更將增加27%至663,483人。

2020年全球共有521,653名超級富豪，較2019年增加2%，當中北美洲有最多超級富豪，達19萬人，佔全球總數逾三成。以增幅計算，亞洲超級富豪按年增加最多達12%，俄羅斯及獨立國家國協（白羅斯、哈薩克等）的超級富豪人數則大跌21%。

若將富豪分為「百萬富翁」及「億萬富翁」，會發現42%百萬富翁來自北美洲，另有29%來自歐洲。不過，在億萬富豪級別中，亞洲則佔比最多達36%，比排第2的北美洲多5個百分點。

按國家計算，2020年中國是全球超級富豪增長最多的國家，升幅達16%；其次分別是瑞典和新加坡，而日本、韓國亦打入升幅榜首十位。

另外，希臘、阿聯酋和土耳其則依次成為超級富豪跌幅榜的三甲，其中希臘在2020年有三分一超級富豪消失。

萊坊同時計算了在全球30個國家及地區的人，需要擁有多少資產才能躋身當地最富有的1%人口。在歐洲的摩納哥，當地人至少要擁有790萬美元（約6133萬港元）才能成為最富有的1%，是全球最難躋身最富有行列的國家。

在香港則至少要擁有280萬美元（約2174萬港元），與澳洲和新西蘭並列全球第5位。在非洲肯尼亞，只要擁有2萬美元（約15.5萬港元）就能躋身當地最富有的1%人口，另外在印尼、印度和菲律賓，擁有6萬美元（46.5萬港元）也能躋身當地最富有的1%人口。