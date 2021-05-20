抖音女曬排1個月獲派警察宿舍　6大紀律部隊平均輪候時間要幾耐？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-05-20 18:00

香港樓價高企、公屋供應嚴重不足，市民上樓艱難。日前有網民在連登討論區分享一張抖音截圖，一名女子稱在香港「很多人等8年都未必等到的房子」，她們輪候1個月就獲派粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍，令網民大感驚訝。到底現時公屋及紀律部隊人員宿舍輪候時間差距有幾大？

有女網民在抖音貼出1張宿舍分配信件，並標籤了「香港宿舍」及「香港公屋」，信中列明已獲分配至粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍。（連登討論區圖片）

根據房委會最新公布數字，截至今年3月底，公屋申請數目多達25.38萬宗，其中一般申請數目約15.33萬，配額及計分制下的非長者一人申請數目約10.05萬。

公屋一般申請輪候時間再創新高，截至今年3月底長達5.8年，長者一人申請者則長達3.6年。

在紀律部隊方面，今年6個紀律部隊合資格申請宿舍人數均超出可供編配單位數目，香港警務處欠缺3371個宿舍單位，其次消防處欠缺1839個單位。

警隊整體平均輪候宿舍時間最長，達4.9年。若分為督察／主任級及員佐級，消防處員佐級人員輪候時間最長，達5.5年，但仍較輪候公屋的5.8年短，而海關督察／主任級人員輪候時間最短，約8個月。

雖然紀律部隊人員須輪候一段時間才獲分配宿舍，但宿舍亦同時出現空置逾3個月的情況，當中懲教署D級以上單位空置率高達17.2%。