抖音女曬獲派粉嶺警察宿舍　稱排1個月就上樓：很多人8年都未等到

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-20 12:32

【香港警察 / 粉嶺芬園 / Fan Garden】香港地一屋難求，不少人輪候多年「上樓」仍遙遙無期。不過，有女網民在應用程式「抖音」發帖，大曬自己獲配到位於粉嶺的警察宿舍信件，稱「很多人等8年未必等到的房子」，她們只用了1個月時間就等到，令不少網民都對其輪候時間非常驚訝。

有女網民在抖音貼出1張宿舍分配信件，並標籤了「香港宿舍」及「香港公屋」，信中列明已獲分配至粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民將此抖音截圖分享至連登討論區，只見1名女網民在抖音貼出1封宿舍分配信件，並標籤了「香港宿舍」及「香港公屋」，信中列明已獲分配至粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍，1個55.08平方米（約600呎）的3房單位，單位屬「G」級別。

帖文還用簡體字寫道，「很多人等8年都未必等到的房子，我們一個月的時間就拿到了」，又特別強調是新樓和3房。

翻查《警聲》資料，位於粉嶺樓路的粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍於2017年動工重建，預計2021年首季完成，宿舍由5幢樓高29至31層的住宅大樓組成，共提供1184個宿舍單位，當中180個屬「F」級單位、面積70平方米（約753呎），其餘1004個單位屬「G」級別、面積55平方米（約600呎）。

其他網民紛紛留言熱議，不少人都表示震驚「1個月？點解可以咁快？」，指一般輪候紀律部隊宿舍都以年計，又慨嘆普通香港人就只可以排公屋多年，甚至「排排下過埋入息限額，取消咗申請」。

根據2021年保安局數字顯示，紀律部隊平均輪候宿舍時間，整體介乎1.7年至4.9年，而警察員佐級平均為5年，較主任級多3年時間。

早前「小紅書」一篇帖文在網絡瘋傳，原作者稱取得火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，卻抱怨公屋不如私樓，讓她和老公「超級無語」。其言論引來大量網民批評，質疑有人濫用公屋，又指「住開私樓就唔好霸公屋啦」。

原作者在帖文中稱拿到火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，抱怨公屋不如私樓。（連登討論區圖片）

網民咁樣講▼▼▼

綠置居2021│曾抽居屋2020符2條件即自動抽啟鑽苑 點知有無剔漏？

綠表人士即Check有無剔自動申請抽啟鑽苑，仲要記住唔好做呢樣嘢，否則會被DQ！▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼