日本語言能力試及格率極低　堪稱最難考試　夏天考竟較易及格？

不少香港人都視日本為「鄉下」，原來除了英文之外，本港最多人識的外語便是日語。香港每年都會有萬多人參與「日本語能力試驗」，亦即俗稱「N1」至「N5」的考試即將放榜。這個考試出名合格率低，最初級的「N5」考試的合格率僅約四成多；而有趣的是，考試每年舉行兩次，分別在夏季及冬季，冬季的合格率更低！



本港及澳門參與「日本語能力試驗」人數▼▼▼

香港及澳門每年都會萬多人參與「日本語能力試驗」，近年參與人數持續上升，2019年超過1.3萬應考，但2020年兩次考試皆因疫情而取消。

日本語能力測試合格率出名低，即使最初級的「N5」，全球合格率僅介乎40%至60%，而且近年有下降趨勢。當中最高級的「N1」考試，合格率更只有約30%，2012年冬季更只有約23%，相當於每4名考生只有1人及格；各級考試的平均合格率亦呈現類似趨勢。

有趣的是，夏季考試的合格率通常較冬季考試高，有意參考的人或許可以選擇參加夏季的測試。

為何冬季考試及格率較低？官方未有解釋，但翻查兩季考試的應考人數，冬季一般都更多人應考，例如2019年冬季全球有61.8萬人應考，而同年夏季只有55萬人，而且部分國家或地區只會在冬季舉行考試，估計部分原因是冬季考試有更多未準備好的考生應試。

不少人視為日本為「鄉下」，根據2016年中期人口統計結果，本地出生、母語為廣東話的約626萬名市民中，約8.9萬市民能夠使用日語，比懂得客家話的人（約8.3萬人）或潮洲話的人（約8萬人）還要多。