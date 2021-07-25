香港人自認英文好過普通話？　八成打工仔進修語言選擇學英文

早前國家教育部發表報告，建議將普通話融中小學考評體系。數據顯示，本港認為自己英文口語能力好的人口比例，比認為自己普通話能力好的人多；而因工作而會進修語言（口語）的人中，近八成選擇學習英文。另外，在以廣東話為母語的市民中，識英文的人稍多於識普通話的人。



根據政府統計處2020年發表的《香港的語言使用情況》，2018年認為自己英文口語能力好（自我評估為「非常好」或「良好」）的市民比例，較2015年增加5.9個百分點至29%，比例更超前認為自己普通話能力好的市民。

比較就業人口（包括接受調查時失業人士）及非就業人口，就業人口中認為自己英語能力好的比例，高於認為自己普通話能力好的；而在包括學生、料理家務者、退休人士等的非就業人口中，認為自己普通話能好的比例則較高。

雖然如此，但因工作而會進修口語（僅包括廣東話、普通語、英文口語）的就業人士中，近八成人都表示選擇學習英文口語。

另外，2016年中期人口統計結果顯示，本地出生、母語為廣東話的約626萬名市民中，能夠使用英語的人（約257萬）稍多於能夠使用普通話的人（約208萬人）。

早前有內地學者指可考慮將普通話列入「考評體系」，引起社會關注。根據在本港舉辦普通話水平試的「GAPSK語文推廣委員會」，受疫情停課等影響，本港中小學生普通話筆試及口試成績下跌。小學生筆試平均分由18/19學年的40.4分（50分滿分），跌一成半至今年的34.4分；口試成績亦由平均42分跌至38.8分，跌近8％。