消費券買電器｜如何賺盡優惠？邊間商戶可用不同支付工具夾單？

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-07-06 13:09

【5000元消費券／政府電子消費券／優惠著數／登記申請資格】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，現已接受登記。 不少人會選擇購買電器或電子產品，究竟點用消費券，先可以拎盡支付工具、商場和電器店提供的優惠？如果想同家人「夾單」用多張消費券購買大型電器，又有哪些商戶提供分單付款服務？《香港01》製作互動工具「消費券電器攻略」，為你一一比較。

先提提大家，申請消費券時已要選定以哪種支付工具領取消費券；若想賺盡優惠，最好提前決定心水目標，再比較各款支付工具、商戶及商場等優惠。

在以下工具中可先選取電器商戶，然後再選擇商戶門市分店或網店，即可比較各種支付工具的與商戶及商場一同提供的組合優惠（結果表格可左右撥動）。請注意，商戶可能只接受部份支付工具付款，商戶和商場亦可能只為個別支付工具提供優惠。

（資料截至7月5日，由各商戶提供；註：僅顯示所在商場有提供消費券優惠的門市分店，一切資料以商戶、商場資料為準；*「分單」即將同一筆消費分拆成多張單付款。）

用消費券「夾單」買電器

若果想買的超過5,000元電器，一個人的消費券不夠用，可以點做？你可選擇和家人、朋友「夾單」付款，例如豐澤、百老滙等均接受以多個支付工具的消費券，為同一筆消費付款，部分商戶更可分期付款。以下整合各電器商戶的「夾單」安排：

電器商戶優惠：