消費券｜AlipayHK加碼基本優惠最多！新增推薦獎賞隨時賺10萬

撰文： 江逸然 最後更新日期： 2021-07-09 06:00

政府5000元電子消費券計劃現正接受登記，8月14日截止，4個指定支付工具商AlipayHK（支付寶香港）、八達通、Tap & Go拍住賞、Wechat Pay HK各出優惠搶客。其中AlipayHK最新加推多項優惠，基本登記優惠四款支付工具之中最多！

AlipayHK各項消費券優惠▼▼▼

加碼增推薦優惠 雙方均可受惠

AlipayHK將「友勁賞」大幅加碼，推出用戶推薦獎賞。用戶成功推薦一人以AlipayHK登記消費券，即可獲贈25元禮券，連受薦人也可獲贈5元禮券，每人每日可推薦最多100人，理論上最多可透過計劃獲最多10萬元！無論以每次計算，抑或可獲獎賞金額上限，均比其他支付工具同類推薦計劃多。

獎賞特別之處在於，無論是否用AlipayHK申請消費券、甚至未決定用哪款支付工具登記消費券，都可以推薦親友登記獲取25元禮券。此外，25元禮券可累積使用，每次交易最多可用10張，而且消費金額只需較現金券金額最少多1元即可使用，使用方便程度與現金回贈無異。

使用AlipayHK登記消費券可參與「友勁賞」活動，有機會獲取iPhone 12 Pro Max 256GB一部！

另外，AlipayHK亦將登記基本優惠加碼，除已有的20元登記賞外，最新更可獲贈「人人賞」10張商戶禮券，涵蓋超市、珠寶金飾、化妝品店等，方便購物

登記AlipayHK自動可獲10張禮券▼▼▼

過百商戶禮券任揀，金額可高達1萬元

今次各間支付工具均與各間商戶推出不同優惠，若果本身已有心水目標，如想於Dyson購買電器，不妨先了解各支付工具的商戶優惠是否有適合，再決定揀選哪款支付工具登記消費券，用更抵的價錢購買心頭好。

以AlipayHK為例，用戶登記消費券後，即可從過百間商戶中揀選5張優惠禮券，完成指定任務可額外獲最多2張禮券。禮券商戶包括大受港人歡迎的Dyson、HKTVmall，以至各間超市、電器店、金飾店等。當中涉及優惠金額最多的是金飾店老鳳祥，買滿8,800元可減3,000元，相當於六六折！可見揀選合適支付工具的重要性。

同場加映：消費券買金攻略！點選購最保值？▼▼▼