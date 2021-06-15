消費券購物「套現」保值隨時賺多過$5000　AlipayHK最方便易用？

撰文： 江逸然 最後更新日期： 2021-06-15 06:00

政府5000元「電子消費券計劃」最快暑假推出，政府選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行。市民除了用消費券購買心頭好外，也可考慮以消費券購買黃金、威士忌、名牌手袋等具升值潛力產品「套現」保值，亦可考慮保留消費券購買盛傳9月推出的新iPhone「套現」！

iPhone 12過往售價▼▼▼

如何用$5000消費券買iPhone 13

現時盛傳新一代iPhone 13將於今年9月推出，外界揣測可能有日落橙、Tiffany Blue、粉紅、啞黑等全新顏色！目前分析師預測價格將與iPhone 12相若，若時間配合能用$5000消費券購買新iPhone，也許能為消費券「增值」；以iPhone 12 Pro為例，開售當日轉手可賺過千元。

提提大家，現時Apple Store門市只接受AlipayHK和Tap & Go兩款支付工具，若有意買新iPhone則要事前揀選合適支付工具申請消費券！

金價大幅跑贏恒指▼▼▼

談及傳統保值產品，最為人熟悉的自然是黃金，事實上2020年初至今黃金已升值逾兩成，跑贏盈富基金20個百分點！假若有意利用消費券買金「套現」保值，亦需留意金舖是否接受四大支付工具。記者曾致電多間金舖查詢，發現大多接受AlipayHK，部份亦接受Tap&Go和WeChat Pay；八達通則只有一間金舖接受。

各款支付工具能在哪些金舖使用▼▼▼

即睇消費券買金攻略！點選購最保值？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

名錶、手袋、玩具模型也可保值！

除了黃金可保值，也可考慮其他保值並具升值潛力產品，例如有日本威士忌已升值超過3.5倍，另有名牌手袋、玩具模型、手錶升值一成半至三成不等。

最後提提大家，以上產品價格波幅難以預測，隨時「損手爛腳」，同時亦需注意產品價格可升可跌，以上並非投資建議，購買時必須量力而為。