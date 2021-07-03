消費券登記教學｜網上極速登記三步曲　即睇派錢日期＋使用須知

撰文： 江逸然 最後更新日期： 2021-07-03 06:00

政府5000元電子消費券由AlipayHK（支付寶香港）、八達通、Tap & Go拍住賞、Wechat Pay HK四間電子支付公司協助推行，市民需要四揀一然後於政府系統登記帳戶，才能使用消費券購物。今次以現金券回贈金額最多的AlipayHK做例子，教大家如何登記領取消費券。

4款支付工具獎賞比併！▼▼▼

綜合4款支付工具，以現金券、增值額回贈、商戶優惠等獎賞計算，截至6月28日以AlipayHK最多，個人有機會可獲最高5.5萬元獎賞，包括每位成功登記用戶均可領取高達8,850元的登記勁賞。其次是WeChat Pay HK，個人有機會可獲總值逾2萬元獎賞；Tap & Go拍住賞和八達通分別可獲高達逾4,500元和逾3,000元優惠獎賞。

登記消費券三步曲

第一步

市民登記政府消費券，除了要提交個人資料外，最重要是從四款指定支付工具中揀選一款，並填寫帳戶號碼，所以登記前要先預備相關帳戶號碼。

以登記AlipayHK領取消費券為例，申請者只需打開AlipayHK手機APP，就會見到特定識別號碼，之後就可以去政府消費券網站填表登記。

第二步

進入政府消費券網站，按指示填寫個人資料（身份證號碼和簽發日期、中英文姓名、手機號碼），然後從四款支付工具中揀選一款和輸入相關帳戶號碼。假如以AlipayHK（支付寶香港）領取消費券，相關帳戶號碼即是從手機APP取得的識別碼。

若曾申請政府派1萬元現金，可回答相關保安問題；最後剔選居港聲明，就可按「確定」鍵提交申請。

第三步

按指示在指定時間後登入消費券計劃網站上載香港身分證複本（系統會在指定時間後以特定電話號碼向登記人發放短訊提示），就完成登記程序，等政府派消費券！

政府發放消費券安排

是次政府就不同支付工具有不同發放安排，若以AlipayHK、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK三款申請，消費券將分兩期自動存入戶口，最快8月1日取得首2,000元、10月1日可攞齊5,000元，不用另行花時間前往指定地點登記領取，亦毋須記住幾時拎消費券。

此外，上述三款支付工具均為消費券設獨立錢包，毋須另外開新帳戶或扣盡消費券後才可再增值。例如AlipayHK設有消費券開關功能，讓用戶揀選用消費券或個人錢包付款，方便想用消費券時先用，以及累積5,000元一次過作大額消費！

基本上消費券可於本地商戶和網購使用，不過也要留意使用限制。最後大家可參考以下消費券五大消費注意位，例如掃二維碼時可與掃瞄器保持距離，不用將手機放太近；遺失手機等情況可以如何解決，避免無法用消費券購物或蒙受損失。

即睇使用消費券5大須知！遺失手機唔使驚▼▼▼