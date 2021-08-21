Pokemon成全球最值錢電子遊戲品牌　賺錢之道原來係靠呢樣嘢！

Pokemon系列25年來相當活躍，近日推出新遊戲《Pokemon Unite》，除Switch版本外預計9月將推手機版！相信大家對Pokemon系列都不陌生，但你又是否知道這個品牌原來是全球最值錢的電子遊戲品牌？到底Pokemon有何秘訣做到長賺長有、歷久不衰？



先睇全球電子遊戲品牌總值排名

根據Titlemax估算，Pokemon品牌於2019年總值已經超過900億美元，大幅拋離Mario、Call of Duty、Wii等品牌。以港人較為熟悉的「捉精靈」手機遊戲Pokemon GO為例，疫情下收入不跌反升。

Pokemon Go遊戲於2016年推出時風靡全球，現時仍長期處於課金排行榜前十，熱度未減。Pokemon公司更乘勝追擊推出了Pokemon Masters EX，以及將於9月推出Pokemon Unite手機版（Pokemon Unite亦有在Switch上推出），繼續擴大在手遊市場的影響力。

除了手機遊戲外，系列主機遊戲亦相當受歡迎，差不多每年都會推出新作品／重製作品，擴展Pokemon的世界觀。

Pokemon系列遊戲的獨有魅力

以往每集新作推出時，玩家都會在新的地區重新開始、遇見新的精靈，不過Pokemon遊戲系列特別之處，在於其「跨集數傳送系統」，玩家最多可以把早至第三世代（2002年）的Gameboy遊戲裡的精靈，傳送到最新的第八世代遊戲中（2019年），名符其實陪伴玩家成長，而玩家亦不用每集新遊戲都從頭開始，不會浪費玩家過往的付出和努力。

Pokemon Home官方介紹圖片 註：Pokemon Go裡所捕捉的精靈已開放傳送到劍盾裡使用。

儘管遊戲是品牌的核心，不過公司最賺錢的其實是靠賣各周邊產品！

Pokemon公司透過遊戲、動畫等媒介建立粉絲群體，再販賣各種周邊產品「吸金」，收入佔品牌總值三分二，難怪Pokemon公司會在日本開設超過二十間Pokemon專門店，亦令公司歷久常新。

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