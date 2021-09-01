移民潮學生人數大減　除名校區外　呢個新界地區流失逾千成重災區

先睇各區學生增減▼▼▼

新一波移民潮湧現，2020/21學年本港中、小學合共流失超過1.5萬名學生。18區之中，僅沙田及西貢區學生微增，其餘16區學生人數減少，新界西北小學生流失尤其嚴重。若按年級區劃分，中五、中六是「重災區」，而名校及國際學校林立的港島中西區及南區內，兩個年級更錄得8%以上的學生流失率。



比較教育局《學生人數統計報告書》2019/20學年及2020/21學年本港學生人數，本學年中小學合共流失逾15,400人（註：兩個學年同一批學生人數相減）。全港18區中，有16區均見學生流失，九龍城、元朗尤其明顯，分別都有逾2,000名學生流失，灣仔、東區、北區等五區亦分別減少逾千名學生（見文首地圖，部分地區大量學童跨區升學，或對數字增減有所影響）。

小學方面，新界西北部元朗、北區及屯門小學生均明顯減少，估計與區內「雙非」跨境學童減少有關。事實上，本港自2013年起截停「雙非」孕婦來港生子，當年本港出生人口大幅減少，此轉變亦體現在近年的適齡學童人數上。另外，在適齡學童持續減少的背景下，多所私立小學如喇沙、協恩等所在的九龍城區，小學生亦減少逾900人。

一般情況下，中學高年班都會有學生流失，因部分有意升讀外地大學的學生會提早離港升讀預科，而在移民潮下的2020/21學年，學生流失情況擴大至不同年級，除小一及中一外，各年級學生均見減少，小學二至六年級平均減幅2.7%，中二至中六平均減幅達3.8%，中五及中六減幅就更加明顯，均超過5%。

值得留意的是，國際學校林立的港島南區，小六、中五及中六學生都流失嚴重，減幅超過8%。而區內有多所名校的中西區，中五及中六級亦錄得約9%學生流失。而九龍城、深水埗、西貢、沙田、北區內，中六學生也較上一年學年減少6%以上。