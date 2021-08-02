家庭開支｜一般家庭月花$5000出街食飯　有款食物窮家庭買更多

政府8月1日開始發放第一期5000元電子消費券，坊間不少聲音認為今次派發金額太少。究竟香港家庭每月開支多少錢？通常用在哪些地方？不同收入水平的家庭開支又如何不同？近幾年有何變化？以下用幾張圖一一話你知。



根據政府統計處2019/20年度數字，本港家庭平均每月開支30,230元；收入較低的家庭（收入水平最低25%的家庭）每月平均開支10,134元，而收入較高的家庭每月平均開支則達超過59,000元（收入水平最高25%的家庭）。

無論任何收入水平的家庭，食宿都是佔其開支的最大部分，當中低收入家庭的食品開支所佔比例較住屋高，高收入家庭情況則相反。

高收入vs低收入 十大開支項目

具體比較不同支出細項，可以發現低收入家庭十大開支最高的消費項目，多是日常生活基本所需，如食物、車費、電費等，而高收入家庭的十大開支則多是服務相關費用，例如車輛維修保養、家居管理雜費等。

值得留意的是，高收入家庭開支中，學費是第三高，每月平均3,489元，而對於低收入家庭來說，學費是第七大開支，平均每月相關支出僅207元，相差超過16倍。

高低收入家庭買煙開支相同

有趣的是，不論高收入還是低收入家庭，每月用於香煙的開支都是85元，另外，低收入家庭比高收入家庭食更多淡水魚。

比較不同地區的家庭平均支出，港島家庭開支最多，月均超過4萬元，其次是新界的2.9萬元，九龍家庭平均每月開支約2.76萬元。

統計處早於2014/15年度亦曾做過類似調查，比較兩組數據，可看出市民消費變化：租金支出自然是升得最誇張的一項，5年間上升超過1,700元，其次是資訊及電訊設備。相反，減少最多的使費是旅遊，其次是女裝。