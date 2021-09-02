全港幼稚園近4萬學額空缺　港島兩區成重災　一半學校K1仍有位

先看各區K1有空缺幼稚園佔比⬇️⬇️⬇️

移民潮再現，本港除了中小學大量流失學生外，幼稚園學位空缺亦急增，2021/22學年全港近半數幼稚園的幼兒班（K1）班均有空缺，包括九龍城等區內學位搶手的學校！另外，北區過往一直有不少跨境學童就讀幼稚園，因受疫情影響，今年區內逾七成幼稚園都有K1空缺。有業界人士透露，今年至少已有10間幼稚園結業，大部份是私校，擔心明年情況更嚴重，蔓延至合資格提供免費幼稚園教育的非牟利幼稚園。



全港半數幼稚園K1現空缺

近年本港至開學前仍有K1空缺的幼稚園數目增加，由2019/20年的330間，增至2020/21年的392間。根據教育局7月公布數字，本學年（2021/21）再增加92間至484間，即本港共約1,050間幼稚中，接近半數都有K1空缺。

全港18區內，K1有空缺的幼稚園數目均增加，當中觀塘、葵青、東區等均有逾40間幼稚園有空K1空缺。而不少過往學位搶手的學校，今年都有K1空缺，包括位於九龍城區的聖若望英文書院幼稚園等。

值得留意的是，北區的幼稚園接收不少跨境學童，而受疫情影響，或令不少家長為子女考慮其他升學計劃，本學年區內逾七成幼稚園都有K1空缺。

中產、外籍家庭集中 港島幼稚園學位空缺較多

事實上，幼稚園學生整體人數近年遞減，教育局資料顯示，學生人數由2015/16年度的18.5萬人，一直減少至2020/21年度的16.5萬人。上一個學年（2020/21），全港幼稚園提供約20萬個學額中，空缺接近兩成。

各區比較，以港島區的空缺比例最高，當中南區更有逾三成空缺，顯示除出生率外，在一些中產或外籍家庭較多的區域，或會更受疫情、社會等因素影響學童數目。

上屆BB班升低班後 學生少三成

而比較同一屆學生的升班後人數變動，可更反映學生去向。2019/20年屆全港幼兒班學童共7.4萬人，在2020/21年升低班後學生大減1.7萬人至5.7萬人，實屬少見。其中，九龍城一區內2019/20年屆幼兒班學生有逾1萬人，但升班後卻減少3,000人，僅剩餘約7,100人。

教聯會顧問、香港幼苗協會學校發展總監麥謝巧玲分析，今年幼稚園已出現結業潮，至少有十間倒閉，大部分屬私營幼稚園。她指出，本港出生率持續下跌，加上疫情影響，預料明年幼稚園結業潮更嚴重，「連非牟利幼稚園都捱唔住」。

至於上屆K1學生升K2後人數大跌三成，麥謝巧玲估計是因疫情「封關」，令跨境及新來港學生人數無法跨境上課，部份選擇轉讀內地學校所致。至於移民潮的影響，她認為影響只佔少數。