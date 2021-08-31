調查揭六成初小生想回校上課　呢個年級負面情緒較高感孤獨

疫情下學生無法回校正常上課近年半，明日（9月1日）終於可以每天回校上課。教育大學一項調查指，疫情期間小一至小三學生由於長期在家上網課，情緒及學習進度受不同程度的影響，有六成半受訪學生希望回校上學。不過比起學生，家長更渴望子女回校上課！



浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務、教大特殊學習需要與融合教育中心，以及兒童教育及發展科學研究中心於今年5月26日至7月10日，透過問卷調查及訪談形式，訪問711名小一至小三學童、562名家長及97位教師的意見，結果顯示逾4成受訪學生覺得上網課沉悶及煩躁不安，以及有孤獨感。

當中又以小二學生感到孤獨比例特別高，比小一和小三學生多8個百分點。這批20/21學年小二學生，一年級下學期時即遇上疫情，期間斷斷續續地停課、改在家上網課或混合模式課程至今，長期欠缺校園生活。

調查指，負面情緒或者孤獨感較高的學生，其學習效能相應較低。學習態度及效能方面，可見到小一學生的積極程度，以及對自己成績的評價最高，相反，小三對學習的興趣、自我成績評價均是最低。

要提高學習效能，研究指提升學生自控能力可能有幫助。網上上課時老師無法直接觀察及監督學生，對學生的專注和自控能力要求更高，調查結果顯示疫情期間超過四成學生無法按時完成功課，約兩成亦不會事先計劃如何去完成功課。

浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務服務總監周靄婷女士表示，初小學生的專注和自控能力有限，鼓勵家長換位思考，理解孩子在家學習的困難，營造一個輕鬆、愉快的氣氛。加上疫情下學生社交生活受阻，她建議家長可每天安排親子時間，如一起玩桌遊和做運動，既可強身健體，又有助舒緩壓力及延長專注力。