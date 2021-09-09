香港兒科醫生人手比例低於發達國家　呢區兒科病牀使用率逾100%

早前有報道指兒童醫院兒童深切治療部（PICU）多名資深護士離職，要借用瑪麗醫院人手協助做心臟移植及植入人工心手術等大型手術，揭醫院內欠缺資深護士。到底全港現時有多少兒科醫護？哪區兒科病床使用率最高？



先看近年公立醫院兒科護士人手▼▼▼

兒童醫院自2018年成立，是醫管局轄下的兒科專科醫院，屬九龍中聯網，集中處理嚴重、複雜、不常見，以及跨專科治理的兒科病症。雖然數字上的人數有增長，但未能反映護士資歷情況。兒童醫院承認，今年一月至今，共有5名註冊護士離職，當中4名為年資長達約8年的資深護士。

據立法會文件，截至2019年9月30日，在兒科病科工作的護士人數有1,578名，平均每萬名兒童有15名護士。

過往兒科醫生被指人手短缺問題嚴重，據經濟合作暨發展組織統計，香港兒科醫生數目低於OECD各成員國平均水平。截至2020年中，香港有102.4萬名18歲以下兒童，當中約2.7%是非住院長期病患者，需接受持續最少6個月的藥物治療、覆診或打針服藥，有1.7萬名長期病患兒童的家庭入息低於住戶每月入息中位數。

至於病牀方面，兒童醫院開設後令九龍中醫院聯網病牀數目相應增加，而新界西聯網中只有屯門醫院提供兒科服務，病牀使用率達111%。