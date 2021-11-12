立法會選舉 ｜154人參選　分析各版塊部署　五張圖看清最新選戰

立法會選舉提名期結束，累計接獲154份提名表格，競逐90個立法會議席，所有地區或界別均有競爭需進行投票。今次是完善選舉制度後首場選舉，到底有甚麼人參選、哪個戰場競爭最激烈？以下透過5張圖表分析最新選情。



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1. 12非建制參選 候選人大多具建制背景

今屆立法會議席增至90席，包括選委會（40席）、功能界別（30席）、分區直選（20席）。在154名參選人中，至少112位具建制背景，其中22人是民建聯成員，緊隨其後是工聯會及經民聯，分別派出9人及8人參選。

另外，今次選舉有12名非建制參選人，例如出戰社會福利界的新思維狄志遠、於新界東北參選、自稱民主派的黃成智、九龍中參選人前民協主席馮檢基等，當中9人循地方選舉競逐議席。

2. 全部界別均有選舉 自動當選不再

以往鄉議局、工業界、商界（第二）多個功能界別均為自動當選，不過今屆所有功能組別都有多人參選需要投票，其中醫療衛生界有多達6人報名競爭最激烈、教育界有5人競逐議席。至於今屆新增設的選委會界別有51人報名參選，競逐40個議席。

3. 新建制冒起 高學歷新面孔參選

分析各參選人背景，有六成人過往未曾參加立法會選舉，當中不乏政策研究員、大學學者、商界高層，例如團結香港基金黃元山、嶺大副校長劉智鵬、基本法研究院專家李浩然、商人盛智文均報名選委會界別。他們過往也曾就不同範疇發表意見，但真正參選走進議會則是首次。

4. 建制政黨接班 派員參選年輕化

建制政黨派出新生代參選部署接班，除全新面孔外，亦不乏過往曾參選區議會、立法會經驗的人。例如民建聯顏汶羽、李世榮、林琳；工聯會陳穎欣；經民聯陸瀚民等。從候選人年齡方面，亦可見到上述趨勢。根據公開資料，40至49歲的候選人最多，另有超過20名39歲以下年輕參選人。

5. 人大政協、中資背景參選人增加

在所有參選人中，至少20人是全國人大或政協委員，以及6名省級政協委員。此外，至少8人屬中資公司背景，包括中旅社、中國海外集團、中國農業銀行、華潤集團等。

另外，值得一提，在新選舉制度下，所有立法會參選人須得到來自5個界別、各2名選委提名。新增的選委會界別更佔立法會40席，更由1,500名選委以「全票制」投票，而今次共有77名現任選委參加三大組別選舉，佔總參選人逾半。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。