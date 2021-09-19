數據分析網民關注邊款中秋月餅口味　幾款新口味成功上榜

中秋節將至，「傳統月餅定冰皮月餅？」是每年必問的題目，近年月餅款式越來越多，更有芝士、威靈頓、芫荽等餡料，《香港01》分析最近一個月的網上討論，到底今年中秋哪款月餅是網民心水？



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是次分析最近一個月（8月11日至9月10日）Facebook、Instagram和論壇與中秋及月餅相關的發文和留言，合共涉及9,357個主帖和30,330個回帖，結果顯示傳統品牌的討論熱度比新興品牌稍多。

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傳統的蓮蓉餡料仍然是最多人關注，緊接其後的是奶黃月餅，但由於有巿民於網上留言指購買半島酒店嘉麟樓月餅於中秋前發霉的情況，引起網民熱議。半島酒店其後表示極為關注，願意為客人更換月餅。

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各大品牌均會邀請藝人代言宣傳月餅，亦有不少YouTuber於社交平台分享月餅食評、自製月餅等，在眾多KOL之中，點Cook Guide的整體熱度最高。但若單計與月餅相關的YouTube影片，Kiki & May - 隨意吃樂部及Sharon Yung（雪姨）的兩條月餅試食影片瀏覽量最高，分別有9.1萬及7.8萬觀看次數。

內容方面，今年中秋最多人討論的帖子是有關一個中秋燈飾，有馬鞍山富寶花園居民於社交平台分享屋苑的中秋燈飾，網民笑稱外型像「奈何橋」，表示「恐怖」、「心慌慌」、「住馬鞍山定寶福山？」，意外成為今年中秋在論壇討論熱度最高的帖子。