政府研鼓勵強積金轉年金惹市民反彈　買公共年金要幾耐先回本？

勞工及福利局局長羅致光早前提出研究將強積金強制轉做年金，引起市民群起反對，他昨日（14日）改稱相關安排是「天方夜譚」。他又指年金回報率達5%，自己退休後都會買年金作投資組合的一部份。公共年金計劃至今已推行三年多，現時有多少巿民參加？有多少年金已被領取？



先看強積金數字▼▼▼

2018年推出的年金計劃，對象為60歲或以上人士，投保人一筆過投入保費後，每月可領取一定金額的年金直至離世，為投保人提供穩定及終身的現金流，可以更好計劃退休生活。

林鄭月娥宣讀《施政報告》後出席電台節目時回應指，公眾對年金認知度仍然不高，所以政府想做多一步，或增加誘因，讓巿民選擇，現時完全無意圖強制市民將強積金強制轉為年金。截至今年3月，香港年金計劃已批出1.1萬份保單，涉及金額達78億。

年金最低保費金額為5萬元，最高300萬元。去年2月起，最低投保年齡由65歲下調至60歲，平均投保年齡亦逐年遞減，由2018年時69.7歲下降至今年65.4歲，其中有6宗退保申請。

根據香港年金，投保人可領年金直至離世，同時保證可領取不少於已繳保費的105%。

假設一名60歲男士投保100萬元，保證期206個月（17年零2個月）內，每月可領年金5,100元直至離世，意味他領年金至77歲2個月，可取回已繳保費和保證回報。

由於女性的預期壽命較男性長，同齡男女即使投保金額相同，每月可領年金亦有不同。 假設一名60歲女士同樣投保100萬元，保證期為224個月（18年零8個月），即她每月領年金4,700元直至78歲8個月才取回已繳保費和保證回報。