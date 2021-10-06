施政報告｜發展北部都會區增90萬單位　網民最關心呢幾個地區

特首林鄭月娥今（6日）發表本屆任內最後一份《施政報告》，歷時2小時20分鐘，報告重點落在房屋及土地政策，包括建設北部都會區、白石角建新港鐵站、拓展跨境鐵路、收回私人濕地和魚塘等。林鄭宣讀報告期間，到底網民最關注甚麼？對於新界北發展，網民又熱議哪個地方？



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先睇網民反應▼▼▼

報告提出建設北部都會區及相連鐵路，除天水圍、元朗、粉嶺、上水等已發展成熟的新巿鎮外，增加六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，總面積達300平方公里。其中，白泥及文錦渡兩地的討論熱度最高。

是次分析《施政報告》宣讀期間（10月6日11:00至14:00）Facebook、Instagram和論壇相關的發文和留言，合共涉及個399主帖和3,379萬個回帖，網民討論度最高的主題與「內地」、「房屋土地」及「鐵路」有關。



房屋土地政策是今次《施政報告》重點，林鄭月娥提出發展新界北土地，北部都會區落成後總住宅單位數目可達90.5萬至92.6萬個，一共容納約250萬人居住。宣讀期間，論壇討論熱度最高的帖文是關於都會區房屋供應，有118則回應，網民熱議公私營房屋分配、建屋時間、投資潛力等。

報告亦提出5條新鐵路項目，多個項目針對北部都會區發展，包括將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺，以及興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統，以帶動該區和流浮山的發展等。北部都會區除住宅用途外，新增的土地亦將建設國際創新科技中心，拓展本地創新科技發展。