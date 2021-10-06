施政報告｜全文3.4萬字　提及發展次數最多　青年出現次數減少

特首林鄭月娥周三（6日）發表本屆任內最後一份《施政報告》，報告包括發展新界北、重組政府架構方案、融入國家發展大局等。今次《施政報告》的篇幅全文共168段、3.4萬字，歷時約2小時20分鐘。當中最常出現的字詞是「發展」（169次）、「土地」（60次）及教育「52次」。



林鄭月娥本屆任內最後一份《施政報告》全文3.4萬字、共168段。比較回歸以來歷年的《施政報告》，最長的是林鄭任內第二份6萬字《施政報告》，為歷屆最長，而最短的是林鄭月娥2019年時發表、任內第三份《施政報告》，全文僅1.1萬字、53段。

著重房屋及土地政策 提及「土地」60次歷年最多

在新一份《施政報告》中，最常出現的十大字詞是「發展」、「土地」、「教育」、「特區」、「計劃」、「研究」、「國家」、「服務」及「科技」。「發展」是其任內大部份《施政報告》的重點字詞，出現次數均是首三位。今次報告著重房屋及土地政策，林鄭月娥提出發展新界北地區，包括建設北部都會區、鐵路基建連接深圳前海及皇崗等。當中提及「房屋」的次數為34次，相比其任內首份《施政報告》的26次稍多。

施政報告提及「人才」41次 「青年」僅18次較往年減半

林鄭月娥一直強調要善用人才，於《施政報告》提出多項培育人才及青年發展措施，包括包括增加「優秀人才入境計劃」配額至4000人、促進粵港兩地人才流動、定期招募18至35歲青年加入政府諮詢委員會等。她指，香港的專上教育是優勢，不但可培育本地人才，也可為大灣區打造人才高地出一分力。

至於「青年」，今次報告僅提及18次，較去年33次少。回顧林鄭月娥首份《施政報告》，當時她提及「青年」35次，2018年第二份報告時「青年」及「青年人」更分別提及64次及30次，較今次多3倍。