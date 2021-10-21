移民潮｜網民最關心生活成本、子女升學　三大移民熱點惹負評

撰文：數因斯坦
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本港正經歷新一波移民潮，網上相關討論急增。究竟近期網民如何討論移民？哪些地方最受關注？生活、工作、教育、置業等，哪一方面最多人交流？

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回顧近一個多月網上關於移民的討論熱度，9月10日特首林鄭月娥出席活動時表示會「抱平常心看待港人移民」，又指曾聽聞有人移民後不適應，報導在網上廣泛傳播，隨即引起熱議。

是次分析9月8日至10月10日期間，社交平台及網上討論區香港網民對移民的看法。

比較各移民地點，提供BNO「5+1」移民政策的英國自然是熱門話題，加上近期有關當地貨車司機、摘西蘭花農場工5萬月薪的新聞經常引來大量討論，熱度遠遠拋離其他地點，較第二位的加拿大高出接近4倍。

而數據顯示，與英國、美國、台灣有關的討論中負面情緒較多，皆因這些地點除了是移民熱點外，亦經常是新聞焦點，相關討論容易引起不同立場人士駡戰。

想移民的人也會於網上專頁群組向其他網民取經，比較有關移民各考慮因素的討論，網民最關心於異邦生活，如日常成本、習慣等「生活」話題，其次是如何與家人一同移民、與朋友道別等討論；而有關如何找工作、幫子女報讀學校的交流亦不少。

比較網民對各地點不同移民考慮因素的討論熱度，大部分地點的相關討論都以生活話題熱度最高。而有趣的是，美國相關討論中，工作是最主要話題；談及日本和移民時，親友是話題之最；而有關葡萄牙的討論中，最多人談論置業。

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