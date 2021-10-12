圓規風球｜料400公里內掠過　天文台最新預測：周三離岸吹10級風

天文台下午4時30分報告顯示，強烈熱帶風暴圓規將會在下午5時集結在香港東南約470公里，天文台會在下午5時20分或以前發出八號烈風或暴風信號。天文台預測外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強，明日吹東至東北風7至8級，離岸及高地間中10級，至晚上才降回東風6級。



天文台提醒，圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施，及應遠離岸邊並停止所有水上活動。



▼10.12圓規逼近香港 下班人潮▼



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天文台下午4時30分報告顯示，強烈熱帶風暴圓規將會在下午5時集結在香港東南約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強。

▼10.12圓規襲港 有超市被搶購▼



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在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時79、64及53公里，最高陣風分別為每小時95、77及78公里。

本港以南風力達11級

預料未來24小時內，香港以南吹北至東北風9至10級，間中11級，稍後轉吹東風達11級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨至非常巨浪。

▼10月12日下午打風情況▼



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▼10月12日上午市民到街市掃貨▼

