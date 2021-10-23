香港人一年食咁多三色豆　其中一款進口量大跌九成被人嫌棄？

三色豆這款食物常引起爭議，不少人嫌棄它口感差、有「雪藏味」，又或是討厭其中一款食材。究竟香港人一年食多少三色豆？多數來自哪裏？統計處數據同時顯示，三色豆中有其中一款近年價格急升，導致本港入口量大跌。



統計處現時將三色豆列入「什菜」分類，近年本港什菜淨進口量漸增、2020年進口近1.8萬噸，以本港2020年底742.8萬人口計，相當於一年人均進口2.4公斤，不過要注意「什菜」分類下貨物亦包括其他混合蔬菜，因此數據不只代表三色豆淨進口量。

三色豆最貴「成員」是？

網上不時有人討論三色豆中哪一款最應該消失，比較蘿蔔、粟米和青豆分別的淨進口量，以蘿蔔進口量最多，去年達1.4萬噸；而青豆（以新鮮、冰鮮及冷藏豌豆作計算）淨進口量則一向較低，更由2016年約3,500噸，急跌至去年的約351噸，難道青豆真的最被人嫌棄？

實情是近年豌豆價格貴得驚人，新鮮或冰鮮豌豆，2016年每公斤進口價4.1元，其後每年激增至今年每公斤接近76元，入貨量自然下跌。不過本港冰鮮碗豆入口本來就少，2020年只從英國和台灣兩地入口僅8噸豌豆，價格易被個別品種、運輸儲藏成本等因素推高。至於冷藏豌豆，每公斤進口價亦由2016年的10.6元升至今年的11.7元，而其他蔬菜價格就大致平穩。

豌豆之所以加價，一方面因為近年「植物肉」興起，豌豆作為原料之一獲搶購；另一方面是主要產地加拿大近年出現嚴重旱災，導致碗豆失收，預料未來仍會加價，下次再食三色豆時，可能應更珍惜當中的青豆。

三色豆蔬菜進口量🔽🔽🔽