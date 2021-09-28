食安中心調查港人飲食習慣　有款食物港女進食量比男性多近三成！

到酒樓飲早茶、歎「一盅兩件」是不少人的至愛。食物安全中心「全港性食物消費量調查」結果顯示，點心及燒味鹵味長期是港人至愛，到底巿民有多喜歡吃點心呢？除了點心和燒味鹵味外，男士和女士們分別最常吃甚麽？



先看男女最愛吃甚麼▼▼▼

食物安全中心於2018年4月至2020年2月進行「第二次全港性食物消費量調查」，期間訪問3,752名18歲巿民，了解巿民飲食模式及習慣。

調查顯示男性進食大部份食物的份量比女性多，唯獨是甜品和水果女性進食量明顯比男性多。其中甜品進食量比男性多28%、點心比男性多7.8%，看來女士們有「食甜品有另一個胃」的說法也並非無根據。

食材方面，港人吃最多的是米飯、粉麵，其次是蔬菜和水果。比較男女的飲食習慣，男性的每天食物消費量普遍比女性高，女性只有在水果及奶類的消費量比男性稍高。

今次與第一次調查相距超過10年，比較兩次調查結果，發現港人進食蛋類及蛋類製品比以往大幅增加，每天平均消耗26.44克，當中逾95%屬雞蛋，以一隻雞蛋約重50克計算，即每人每天平均進食半隻雞蛋！

調查同時了解市民進食時令食物份量，在眾多款食物中以進食糭的份量是最多，端午節期間平均食522克糉，相等於一隻鹹肉糉（約300克）及一隻鹼水糭（約200克）。