譚仔上市｜新加坡、深圳、香港價格大比併　邊個地方食米線最抵？

營運譚仔雲南米線及譚仔三哥米線的譚仔國際招股上市，招股書提及譚仔現時已衝出香港，於新加坡和深圳開設分店，日後更打算進軍日本和澳洲。到底與新加坡和深圳譚仔比較，香港譚仔抵唔抵食？以下將從米線、配料、湯底和飲品四方面作比較！



以下比較參考譚仔三哥旺角西洋菜街店、新加坡三哥牛車水店、深圳皇庭廣場店網上價格作比較，各地不同分店價格或有不同。

1.比米線

在香港，最基本的一餸清湯米線，33港元即有交易，個別配料需加1港元。不過深圳最平的只需31.2港元即有交易，比香港平1.8港元，視乎所選配料而定。至於新加坡，一餸清湯米線最平也要37.5港元。

至於過橋米線則是香港最抵食，每碗54港元，而深圳店售57.6港元與香港相若。不過最貴的仍是新加坡店，一碗過橋米線要價73.9港元，比香港貴36.9%！

2.比配料

香港碗米線額外加餸，大部份配料只需5港元，而墨丸則需6港元，與深圳和新加坡比較相當抵食，因為深圳加墨丸需9.6港元、新加坡更需14.4港元！譚仔管理層曾解釋，因為新加坡店的墨丸需由香港運送當地，相信因此令成本較貴。

另外，深圳和新加坡兩地加配料價格差距較大。例如深圳店額外加一餸價錢介乎4.8至12港元；新加坡則介乎6.9至14.4港元。值得一提，新加坡店有不少當地獨有配料，例如魚片頭、鮮蝦雲吞、鮮蝦等；早前更曾推出「肉骨茶米線配響鈴」的限時米線組合。

3.比湯底

至於湯底方面，在香港和深圳轉其他湯底的價錢相若，但在新加坡則貴得多，選最貴的湯底要5.8港元，價錢足以在香港加一款餸！

4.比飲品

最後比較飲品價錢，以單點凍檸茶為例，香港售12港元、新加坡售18.5港元，而深圳則最貴售19.2港元。

總結而言，比較三地譚仔價格，香港比起深圳和新加坡是最抵食！

同場加映譚仔招股認購8大須知！截止日期？一手幾錢？預計何時上市？▼▼▼