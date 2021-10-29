香港迪士尼加價！兩大主題公園門票加幅比併　邊間累計加幅最多？

先回顧人工及本地兩大主題樂園門票加幅🔽🔽🔽

迪士尼樂園「疫市」加價，11月20日起重推門票兩級制，「特定日子」門票索價699元，變相加價近一成。回顧迪士尼及海洋公園歷年加價，迪士尼加幅雖然較低，但票價就比海洋公園貴逾200元，更重要的是兩者加幅都跑贏打工仔人工！



迪士尼樂園推出分級制票價，成人票價由劃一為639元，改為分成「平日」門票639元，以及699元、可於周末及假日入場的「特定日子」門票兩種，變相加價60元。

由2005年開園至今迪士尼票價累計加幅達99.7%。而本港就業收入中位數就由2005年中的1萬元，升至2021年中的19,600元，累計加幅僅約96%，跑輸迪士尼門票。

至於海洋公園就更誇張，2005年至今累計加價169%，但其票價一向較低，2005年成人基本票價僅185元，約為迪士尼同期票價的一半，至2019年海洋公園門票加至498元，比迪士尼門票平200元。

比較兩者加價模式就更有趣，迪士尼開幕前五年均無特別調整門票價格，但2009年就曾因取消全年票續證優惠而被轟變相加價，至2011年取消分級制門票，同樣被認為是加價。2011年至今11年間，迪士尼加價8次，每次加價金額通常比海洋公園多。

而海洋公園早年採取隔年加價策略，但至2015年至2019年卻「越加越密」至逐年加價，與對手票價差距比例進一步收窄，現時票價498元，約為迪士尼票價的7成。

逐次加價比較，迪士尼7次加價幅度由3.2%至14%不等，平均加幅9.1%。同期海洋公園加價8次，加幅範圍3.8%至20.2%，平均加幅達11.7%跑贏對手。

不同於海洋公園，迪士尼在亞洲於本港、上海及東京均設有主題樂園，受近期日圓匯率貶值影響，香港迪士尼「特定日子」門票竟比東京迪士尼假日票價（9,400日圓、約638港元）貴出60港元，不過收費最貴的是上海迪士尼，「高峰日」門票售價人民幣599元，約合為港幣729元。