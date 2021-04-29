連登燈神媽咪麵命中率統計　恒指無眼睇　美股納指睇法有驚喜！

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-04-29 12:30

媽咪麵（網民「麵咪媽」）是連登紅人，經常在連登討論區上開Po發表股市見解，但卻經常精準地睇錯市成為網上焦點。他曾經在帖文內揚言，自己即使並每次準確，但「最少都中八成」，與網民對理解出現巨大差異。 《01研數所》整合今年首季媽咪麵在討論區上的帖文，並列出其中3項他最常提到的投資對象，包括恒指、美股（納指）及美團點評（3690），分析媽咪麵「燈力」有幾勁！

媽咪麵是連登討論區紅人，其股票見解被認為「買大開細，買細開大」，是股海明燈。（YouTube短片截圖）

綜合媽咪麵在1至3月的帖文，以下是其中3樣被提及次數最多的投資對象！▼ ▼ ▼

先看看媽咪麵對香港大市恒生指數的看法準唔準！▼ ▼ ▼

註）如帖文有提及特定時期，將以該時期作比較。如帖文沒有指定時間，而帖文發出時間為上午開市之後及午間休市之前，將以當日收市價作比。如帖文發出時間為午間休市之後及下個交易日開市之前，將以下個交易日的開市價作比較。

再看看媽咪麵對愛股美團的見解又中幾多次！▼ ▼ ▼

註）如帖文有提及特定時期，將以該時期作比較。如帖文沒有指定時間，而帖文發出時間為上午開市之後及午間休市之前，將以當日收市價作比。如帖文發出時間為午間休市之後及下個交易日開市之前，將以下個交易日的開市價作比較。

最後就是媽咪麵對美股（納指）的預測準繩度！▼ ▼ ▼

註）如帖文有提及特定時期，將以該時期作比較。如帖文沒有指定時間，而帖文發出時間為上午開市之後及午間休市之前，將以當日收市價作比。如帖文發出時間為午間休市之後及下個交易日開市之前，將以下個交易日的開市價作比較。

總結而言，媽咪麵預測恒指命中率最低，每四次才有一次預測準確。至於他的愛股美團（3690）表現稍好，命中率與擲銀仔差不多，而美股（納指）看法則命中率超過八成，相信令不少人都感到意外。