數據預測樂壇頒獎禮新人獎誰屬　男歌手競爭激烈佢最有機會攞獎！

本港近年掀起追星熱潮，喚起市民對本地音樂的關注，ViuTV及無綫電視（TVB）各推選秀節目令樂壇百花齊放，多名新人冒起，男新人歌手競爭猶為激烈。臨近年尾各電台、電視台將舉辦樂壇頒獎禮，向歌手們派發成績表，本文將透過多項數據，嘗試預測哪位歌手和組合較大機會奪得新人獎。



先看今年本地樂壇大熱新人▼▼▼

今年大部分熱門新人均出身電視台選秀節目，例如MIRROR隊長Lokman（楊樂文）及成員Edan（呂爵安）、MC（張天賦）、曾比特（Mike）等人均出身自ViuTV選秀節目《全民造星》第1至第3季；另外無綫電視《聲夢傳奇》出身的炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）亦人氣高企。

要奪得新人獎並不容易，商台、新城、港台、無綫、ViuTV 5大媒體的樂壇頒獎禮各有不同準則，商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》計算DJ點播率，新城《新城勁爆頒獎禮》計算點播率及DJ喜好；其餘3台則設有公眾投票機制，港台《十大中文金曲頒獎音樂會》、無綫《勁歌金曲頒獎典禮》包括公眾、業界專業人士投票，ViuTV《Chill Club推介榜年度推介》得獎者則為全港市民一人一票產生。

《叱咤》鑑於今年有不少新血湧現，大會將「生力軍獎」分拆成「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，並設金、銀、銅獎。

根據反映歌曲點播率的「903專業推介」排行榜，生力軍男歌手鬥得激烈，Edan、張天賦及曾比特三人奪金獎的呼聲最高，3人今年推出多首歌曲均打入推介榜，並各憑《E先生連環不幸事件》、《反對無效》及《我不如》取得一周冠軍。

在生力軍女歌手方面，張蔓姿憑《姿態》、《深夜浪漫》、《LOVELOST》多度打入榜中，《深夜浪漫》更成為第33周冠軍歌，估計較大機會取得金獎。

生力軍組合金獎料為「石山街」和「MC $oHo & KidNey及 Kayan9896（吳家忻）」之爭，兩組於推介榜中的成績較為亮麗，「石山街」的《暗戀家》、《幻象》、《石山派》多次上榜，而「MC $oHo & KidNey」夥拍Kayan9896所唱的《係咁先啦》亦取得一周亞軍。

新城勁爆流行榜為決定頒獎禮獎項誰屬的指標之一，根據本地榜排名，Edan、肥仔、ANSONBEAN及炎明熹年內多度上榜並獲得好成績，估計這4人較有機會爭奪新城新人獎。

港台、無綫及ViuTV頒獎禮均考慮大眾對歌曲喜愛度，根據YouTube MV影片觀看次數，Edan的《E先生連環不幸事件》是唯一一首觀看次數破千萬的歌曲，在男新人頭10首觀看次數最多的MV中，Edan佔了4首，女新人則為兩位《聲夢》畢業學員炎明熹及姚焯菲遙遙領先張蔓姿和Kerryta。

組合方面，「MC $oHo & KidNey」的《係咁先啦》大幅拋離P1X3L及石山街最多人觀看的MV逾350萬觀看次數。