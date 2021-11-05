炎明熹姚焯菲人氣比併　新歌獲過萬人讚　 IG、YT數據看鬥到幾激

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》畢業學員炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）早前接連推出首支個人單曲《真話的清高》及《原來談戀愛是這麼一回事》。兩人自參賽起一直被外界比較，人氣勢均力敵，到底現時哪位網上人氣較高、新歌較受關注？



先看兩人首支單曲MV觀看次數▼▼▼

炎明熹率先於9月底推出《真話的清高》，目前觀看次數已破133萬，姚焯菲緊隨其後於10月底推出《原來談戀愛是這麼一回事》，短短一周觀看次數已達71萬，平均每日增加約10萬觀看次數，氣勢驚人。

《真話的清高》MV畫面▼▼▼

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《原來談戀愛是這麼一回事》MV畫面▼▼▼

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兩人的新歌同獲過萬名網民給予好評，不過計算讚好與倒讚百分比，炎明熹的歌曲被較多網民按倒讚（17.8%），比姚焯菲的12.9%多約5個百分點。

回望《聲夢傳奇》由年頭播出「第一次召集」至今，7月前兩人Google搜尋熱度不相伯仲，時有高低，不過炎明熹於7月19日奪得比賽冠軍後，搜尋熱度一直比姚焯菲高。

參賽影片方面，姚焯菲憑翻唱《戀愛預告》人氣急升，獲封「國民初戀」，目前該條翻唱影片觀看次數高達435萬，比炎明熹翻唱的《沒有你還是愛你》多逾192萬次。

在關鍵性的決賽中，姚焯菲翻唱的《Chotto 等等》觀看次數較炎明熹翻唱的《Bad Romance》多近7萬。不過若論數量，兩人頭10條觀看次數最高的影片中，炎明熹佔6條，姚焯菲只佔4條。

比較兩人Instagram追蹤人數，姚焯菲由頭帶到尾，11月初追蹤人數達9萬，多炎明熹約7000名追蹤者。