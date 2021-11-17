立法會選舉｜提名期網民關注籲投白票違法案　這個界別竟成焦點

立法會提名期結束共接獲154份提名表格，並且首次出現所有議席均有競爭，當中不少是新面孔首次參選。在新選舉制度下，究竟網民關注點在哪？哪個界別、參選人最為人熱議？



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是次分析立法會選舉提名期間開始至結束後兩天（10月30日至11月14日）與選舉相關的Facebook、Instagram及論壇網上帖文，包括3,629個主帖及73,406個回帖，數據顯示有人因呼籲投白票或不投票而被捕的帖文熱度最高，反映網民關注事件。

廉政公署於上周二（9日）拘捕3人涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，於互聯網轉載許智峯的社交網站帖文，該帖文呼籲市民在立法會選舉中投白票，是條例修訂後首次有人被捕。網民關注案件，討論區熱度值最高的帖文亦與事件有關。

至於社交平台熱度值最高的帖文，則與投票站需否強制使用安心出行，以及曾兩度參選、今屆有意捲土重來但次無法取得足夠選委提名的陳玉娥（娥姐）有關。

新選制下加入選委會界別，參選人亦需得到指定數量及界別的選委提名，最終51人報名競逐40個議席，當中不乏學者、商界高層等，令此界別的熱度值最高，其次是巿民有份投票的地區直選。

在154位參選人中，一直活躍於社交平台的新界西南參選人，工聯會陳穎欣熱度值最高，相信關注度主要來自其個人專頁。排第二的是另一名新界西南參選人，競逐連任的民建聯陳恒鑌，二人一直經營Facebook個人專頁、YouTube頻道，或是令他們獲得高熱度的原因之一。同區另一名參選人是劉卓裕。

社交平台的熱度值主要來自參選人的個人或代表團體專頁發布的帖文，統計其網民反應，而論壇的不同之處則是由網民自己提出。討論區方面，新選制下不少非建制派參選自然成為話題，例如出戰九龍中的黃大仙區議員譚香文、港島西南參選的離島區議員方龍飛，以及自稱中間派出戰社會福利界的新思維狄志遠。

傳統政黨派出新人參戰，包括今次選舉年紀最輕、年僅25歲的民建聯陳凱榮同受關注。此外，今次選舉多了不少首次參選、擁不同背景的參選人，例如選委會界別的聖公會教省秘書長管浩鳴、蘭桂坊集團主席盛智文及交銀國際董事長譚岳衡亦有上榜。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。