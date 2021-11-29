立法會選舉｜非建制參選逾百選委提名　包括4名人大、9名政協

撰文：陳嘉慧 郭曉晴
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立法會選舉下月19日舉行，153名入閘候選人中有13人為非建制或中間路線背景。選舉改制後，所有參選者均須獲得10名選委提名，不少非建制候選人表示較難取得提名。

「01研數所」翻查各候選人提名資料，發現僅133名選委提名非建制參選人，當中不乏港區人大、政協，惟現任立法會議員並無提名他們。政黨背景方面，三名自由黨選委分別提名劉卓裕、方龍飛及曾麗文；民建聯及勞聯兩名選委分別提名黃成智和狄志遠。

立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

新選舉制度下，參選人除了要獲得所參選地區或界別選民提名外，亦須獲得選委會5個界別，每個界別2至4名選委提名，總計至少10人提名方有機會入閘，早前不少非建制候選人均表示較難取得提名。

記者翻查各候選人提名資料，發現建制候選人大多可以獲得10名以上的選委提名，而13名非建制及中間路線候選人中，只有香港島東潘焯鴻、新界東北黃頴灝及黃成智三人，獲11個提名（註：每名候選人最終僅獲確認10個選委提名），其餘10人均只獲最低參選要求的10個提名。

133名選委提名非建制　包括4名人大代表、9名政協委員

一共有133名選委提名非建制及中間路線候選人，當中至少四人現為港區全國人大代表，包括譚香文的提名人陳曼琪，以及提名新思維黃俊瑯的教聯會黃均瑜；另有至少九名政協選委，包括提名馮檢基的前行會成員王䓪鳴及律師簡松年，提名潘焯鴻的胡定旭等。

現時選委可以分別在地區、功能界別和選委會界別各提名一名候選人，今屆選舉有五名選委提名多於一個非建制候選人。民主思路法律界選委麥慶歡，提名黨友陳進雄參選九龍東選區，並提名新思維狄志遠參選社福界；進出口界選委李曠怡以及基層社團選委吳文傑，均同時提名民主思路黃頴灝及會計師文思怡。

無現任立會議員提名非建制

值得注意的是，沒有任何一個現任立法會議員提名非建制候選人。政黨背景方面，自由黨有最多選委提名非建制人士：飲食界莊任明提名曾麗文參選新界北，人大選委陳曉峰提名荃灣區議員劉卓裕參選新界東南，前區議員李鎮強提名離島區員方龍飛參選香港島西。民建聯盧文端提名黃成智，勞聯勞工界選委朱育青提名狄志遠。

立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

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