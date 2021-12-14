立法會選舉｜界別選民大包圍提名多個候選人　有人自己提名自己

立法會選舉本月19日舉行，將選出90個議席，其中功能界別佔30席，不少界別由團體票選出。「01研數所」翻查各候選人提名表格，發現於飲食界、工業界（第二）及漁農界中，均有團體選民「大包圍」提名同界別兩名候選人。



中資集團招商局旗下多間公司作為界別團體選民，於今屆選舉中簽署至少8份參選表格，中銀、華潤亦分別簽署6份及3份提名。另外有地產及建造界候選人，以界別團體代表的身份，提名自己出選。



立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

選舉制度改變後，28個功能界別將選出個議席30席，除勞工界選出3席外，其餘界別各選出一席。選民構成方面，除醫療衞生界、教育界等9個界別由個人選民組成外，其他界別的選民均以團體為單位。

按照規定，各界別選民作為提名人可簽署提名表格的數目，不得多於有關功能界別的席位數目，不過於飲食界、工業界（第二）及漁農界中，均有團體選民「大包圍」提名同界別所有候選人。其中飲食界團體選民好運投資有限公司，以及勤志有限公司，均同時簽署提名自由黨候選人張宇人及另一名候選人稻苗學會主席徐汶緯出選。

類似的還有工業界（第二）團體選民好惠實業有限公司，其同時提名經民聯吳永嘉及商人羅程剛；漁農界選民大埔優質養魚協會就同時提名民建聯何俊賢及漁農業諮詢委員會成員楊上進。由於上述界別均只選出一席，因此最終這些選民僅會有其中一個提名獲確認。

勞工界是唯一一個議席多於一席的功能界別，將選出三席，故該界別選民可簽署最多三份提名表格。提名表格顯示，包括香港鐵路員工總會、香港建造業總工會等18個團體選民均同時提名工聯會兩名勞工界候選人郭偉强及梁子穎，而香港造船機電鋼鐵業總工會更同時提名郭偉强、梁子穎，以及工聯會權益委員會副主任李廣宇三人。不少勞工界選民本身是工聯會屬會，較能確保同黨派參選人入閘。

梁子穎回覆查詢時表示，自己代表工聯會參選，自然會先尋求工聯會屬會支持，而從工聯會屬會團體中已取得20個提名，達到參選的提名要求，而若提名不夠的話，便會找其他團體支持。

工商界功能界別選民有不少是大集團旗下的相關企業。中資集團招商局旗下多間公司作為界別團體選民，於今屆選舉中簽署至少8份參選表格，中銀、華潤亦分別簽署6份及3份提名。事實上，招商局相關企業多為中國企業協會成員，符合資格者可申請成為功能界別「商界（第三）」選民，而今次選舉中，招商局相關企業簽署至少8份提名，其中有5份提名同集團的招商局港口集團總經理嚴剛出選。

另外，地產及建造界候選人之一、帝皇資本集團董事總經理趙式浩，本身是同界別團體選民卓能（集團）有限公司的代表。趙式浩的提名表格上，以卓能作為第一提名人，自己提名自己出選。

註：勞工界候選人還包括勞聯周小松，商界（第一）候選人還包括林健鋒，商界（第二）候選人還包括葉永成，商界（第三）候選人還包括游偉光，金融界候選人還包括陳振英，地產及建造界候選人還包括龍漢標。



立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。