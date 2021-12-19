立法會選舉｜地區整體投票率僅30.2%　創史上最低

完善選舉制度後首場立法會選舉截至晚上10時半，地區直選共有1,350,680人投票，投票率僅30.20%，較上屆同一時間少逾20個百分點，今屆地區選舉整體投票率創史上新低。



功能界別整體投票率32.22%，以往傳統泛民票倉的社會福利界投票率只有19.41%，是所有功能界別中最低。至於投票率最高的功能界別是商界（第三），投票率接近100%。



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今屆立法會選舉投票率僅30.2%，較1991年39.2%低9個百分點，近30年來歷屆最低。馮驊表示選管會一向不評論投票率高低，只負責管理選舉工作及公布結果，新選制下很多基礎已經轉變，很難作比較。

地區直選方面，僅港島東、新界西南、及九龍三區投票率逾三成。對於今屆投票率走低，全國港澳研究會副會長劉兆佳早前表示，中央對立法會選舉的投票率，應該有一個比較清醒和客觀理性的估計，相信中央亦不會對投票率有過高的估計。而今日現身投票的選委汪明荃回應傳媒提問投票率過低反映甚麼時稱「低都無辦法㗎啦」，表示遊戲規則如此，選民有權不出來。

今屆選舉由以往5區改為10區，2016年選舉中，香港島及新界東的投票率最高，達6成，而投票率最低的是58%的九龍西。以小選區的投票率重新組合成今屆10區計算，新界東南、香港島東及新界東北的投票率高逾6成，是10區中最高的首3位。

社福界投票率低 或對新思維狄志遠不利

新選舉制度下，今屆功能組別共有21萬名選民，較上屆少約1.7萬，全日投票率為32.22%。當中仍保留個人票的社會福利界，以往一直是民主派票倉，投票率僅19.41%，仍未過兩成，對非建制候選人新思維狄志遠未必有利。

同樣由個人選民組成、上屆由非建制取得的工程界，投票率49.10%，接近五成高於預期，令競逐連任的經民聯盧偉國的選情出現暗湧，或對令一名候選人黃偉信有利。另外建築、測量、都市規劃及園境界，投票率未及四成，令選情難測。

最後，今年新增40席由選委會界別選出，由1,500名選委以「全票制」投票，共1,426人投票，投票率有98.84%。其中選委之一董建華因需休養而沒有投票，令這個界別投票率無法達100%。

對於今屆投票率走低，全國港澳研究會副會長劉兆佳早前表示，中央對立法會選舉的投票率，應該有一個比較清醒和客觀理性的估計，相信中央亦不會對投票率有過高的估計。而今日現身投票的選委汪明荃回應傳媒提問投票率過低反映甚麼時稱「低都無辦法㗎啦」，表示遊戲規則如此，選民有權不出來。

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