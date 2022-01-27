NFT｜周杰倫推自家設計　成《IT狗》致富情節　5張圖表睇清NFT

ViuTV電視劇《IT狗》中，Johnny仔（鄧子超飾）以NFT方式將「披皮」賣出後勁賺一千多萬，繼而注資葉念信（凌文龍飾）的初創公司paypayduck，令公司不用結業（劇情亦得以延續下去）。現實中不少藝人亦都有買入或創作NFT，包括周杰倫、余文樂、Ian＠MIRROR、倪晨曦、吳家忻（kayan9896）@試當真、洪卓立等等。NFT擁有點石成金的能力，實際原理及價值是什麼呢？近年NFT的趨勢又有什麼變化呢？下文將會一一為你講解！



劇中Johnny仔憑「披皮」NFT大賺千多萬，隨手就拿出50萬給Paypayduck做資金。（《IT狗》劇照）

現實中不少藝人亦都有買入或創作NFT ▼ ▼ ▼



+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

NFT熱潮下，藝人們的參與當然應記一功，至少他們令NFT這個名字進入大眾的視野之中。例如天王周杰倫的牌子「PHANTACi」與Ezek聯名推出「Phanta Bear」NFT，全球限量1萬個，推出後轉眼間就被掃清，估計價值達1000萬美元（約7786萬港元）。余文樂亦曾拍賣NFT收藏品《CRYPTOPUNK 9997》，以3385萬港元的高價沽出，十分誇張。另外亦有不少名人有購入NFT收藏，甚至是使用作IG Profile圖片。

NFT是什麼？

NFT全名為Non-Fungible Token，中文名則為非同質化代幣，其使用與加密貨幣一樣的區塊鏈技術，將收藏品與代幣縛定。持有該NFT的人士可以轉售，另外由於數量有限，稀有性亦令代幣變得有價值。

NFT有什麼種類？

現時有3大類NFT，包括以畫作、照片、Meme圖為主的藝術收藏（Art Collectibles）、遊戲道具為主的遊戲收藏（Game Collectibles）及運動裝備、傳奇畫面為主的運動收藏（Sports Collectibles）。

NFT如何交易？

NFT交易所以區塊鏈技術設立，買賣雙方主要以主流加密貨幣如比特幣及以太幣交易。創建NFT的方法主要是縛定加密貨幣錢包後將作品上傳，然後完成相關設定即可。

葉念信（凌文龍飾）身穿的T恤上面印有paypayduck初代Logo，就是Johnny仔創作的「披皮」。（《IT狗》劇照）

NFT成交額如何？

在2020年8月之前，只有2018年12月及2020年2月成交額曾經突破400萬美元（約3110萬港元），及後在數年間暴升至2021年8的最高點，約43億美元（約335億港元）。雖然近月大幅回落，但截至去年12月仍然有約14.3億美元（約111億港元）。

NFT成交數量如何？

與成交額一樣，成交數量同樣於2021年8月達到最高點，數量約為536萬，至少年12月同樣大幅回落，數量約為37萬。

NFT平均成交額如何？

與上述2項不同，NFT平均成交額於去年12月達到最高點，其中二次銷售的每宗平均成交額約為5118美元（約3.99萬港元），同月的首次銷售平均成交額為歷來第二高的約1077美元（約8390港元），可見即使成交額及量在近月向下，但平均成交額仍繼續上升。首次銷售最高平均成交額的月份為2021年5月的約1129美元（約8790港元）。

NFT參與市場人數如何？

2021年前，NFT市場的買家與賣家人數相若而且穩步上揚，踏入2021年後買家人數增長速度比賣家快，逐漸拉開兩者間的距離，在2021年8月最高位期間，有達139.9萬位買家，賣家則有80.8萬位，相差59.1萬位。回落後至2021年12月，買家和賣家仍分別有22.5萬及15.8萬位，相差6.7萬位。

2021年最貴的5個NFT

榜首的《Everydays: the First 5000 Days》由稱為「Beeple」的Mike Winkelmann創作，以驚人的6930萬美元（約5.4億港元）賣出。次名作品《Beeple》同樣由Mike Winkelmann創作，成交價為2890萬美元（約2.25億港元），榜首成交價是次名的約2.4倍。