Angelababy黃曉明離婚｜楊穎收入高黃曉明咁多！贍養費隨時多到咁

【黃曉明／楊穎Angelababy／離婚／分身家】內地一線明星黃曉明及楊穎（Angelababy）多年來一直人甜蜜予人好好夫妻印象，但兩人今日（1月28日）突然透過微博宣布離婚，震驚網民。兩人離婚，不少網民關注贍養費如何安排，翻查資料，原來楊穎的演出費、代言費、收入均比黃曉明多，贍養費相當「襟計」。



Angelababy同黃曉明的離婚傳聞盛傳多時，今日（1月28日）宣布離婚。（視覺中國）

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雖然黃曉明及楊穎同樣屬於內地一線明星，但原來吸金能力仍有一定差距。

楊穎演出費多黃曉明一倍

根據內地明星經紀公司華視娛樂明星經紀（廣州）有限公司報價，黃曉明出場費每場120萬人民幣（港幣約147萬元）、代言費兩年1200萬人民幣（港幣約1470萬元）；楊穎出場費則多黃曉明超過一倍，每場250萬人民幣（港幣約306萬元），代言費兩年1500萬（港幣約1837萬元），同樣比黃曉明高。

楊穎與黃曉明收入差距以億元計

《財富雜誌》（FORTUNE）早前公布華裔明星2017年至2020年收入排行榜，黃曉明及楊穎都有上榜，其中黃曉明以9.549億人民幣（港幣約11.7億元）排第31，楊穎則以12.585億人民幣（港幣約15.42億元）排第13，兩人差距超過3億人民幣（港幣約3.7億元）。

即睇頭10位最高收入華裔明星名單，有一名港人明星都上榜▼▼▼

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第11至20位名單，亦有3名港人明星上榜：

贍養費點計算？

至於網民關心兩人離婚後贍養費如何計算，以及由哪方支付，根據中華人民共和國婚姻法，離婚時夫妻共同財產由雙方協議處理，協定不成時由人民法院根據財產具體情況，照顧子女和女方權益原則判決。

另外，夫妻書面約定婚姻關係存續期間所得的財產歸各自所有，一方因撫育子女、照料老人、協助另一方工作等付出較多義務的，離婚時有權向另一方請求補償，另一方應當予以補償。簡而言之，主要在乎雙方協商。

以上數據只供參考，實際演出費、代言費及收入視乎工作協商而定。