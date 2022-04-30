姜濤生日｜姜濤成廣告王收入竟高到咁！出1次騷等於港人工作逾2年

【姜濤生日／Keung To／收入／廣告量／廣告額】2022年4月30日，是人氣男子組合MIRROR成員姜濤23歲生日。出道4年，姜濤在香港已紅透半邊天，密密「接Job」，廣告、代言浪接浪，更成為2021年本地KOL中的「廣告王」，其收入更隨時比全港九成打工仔更高！



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姜濤於2018年底出道，當時有報道指出，連同《全民造星》100萬元獎金，姜濤出道不足半年收入已多達200萬元。200萬元是什麼概念？若以半年計算，相等於每月收入33.3萬元，而根據政府統計處《統計年刊》，月入33.3萬元已比全港超過九成打工仔多，亦是同齡人士收入頂端位置。

亦有報道指出，姜濤出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》2021年第4季港人每月就業收入中位數為20,000元，意味姜濤出一次騷的價錢，已等於一般港人工作約25個月、即超過2年的收入；而姜濤出一則帖文，亦相等於一般港人工作約10個月收入。

以實績來看，2021年MIRROR組合便為ViuTV帶來超過6億元廣告收益，而根據廣告媒體監察公司admanGo報告，2021年本地社交媒體KOL品牌內容廣告銷售額高達8.7億元，按年升57%，當中以姜濤廣告銷售額最高，是名副其實的「廣告王」，吸金力毋庸置疑。

根據廣告媒體監察公司admanGo報告，姜濤是2021年本地社交媒體KOL中的「廣告王」。（admanGo）

以上數據只供參考，姜濤實際收入須視乎身價變化、廣告、品牌代言、活動數量、與公司分成等因素。