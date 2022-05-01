姜濤生日｜MIRROR成員身高曝光！即睇港男平均身高　呢個數已算高

撰文：研數達人
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【姜濤生日／Keung To／MIRROR成員身高】2022年4月30日是姜濤23歲生日。人氣男團MIRROR成員身高一直是鏡粉、網民熱議話題之一，你又是否知道姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）等12位成員身高多少？對比香港男性平均高度又如何？與其他國家男性對比下又相差多少？

你是否知道MIRROR成員身高多少？（資料圖片）

根據MIRROR的YouTube頻道上載的《MIRROR 100問》，MIRROR成員中以邱士縉（Stanley）最高，達183厘米，其次是李駿傑（Jeremy），有182厘米，陳卓賢（Ian）則以181厘米排第3。姜濤、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong）同樣是177厘米並列第4。

盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），分別是176厘米、176厘米、175厘米、174厘米及172厘米。至於邱傲然（Tiger），他於節目中只透露自己身高是「16x」厘，未有實際高度。

對於港人平均身高，MIRROR成員普遍都高於平均值。根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2022年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高174.83厘米，於調查的195個地區中排第75名。

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