香港無家者5年增七成至逾1500人　疫情影響3成人失原有露宿地點

新冠疫情令經濟轉差、失業率高企，本港露宿者人數上升。根據中文大學尤努斯社會事業中心聯同6個社福機構進行的「全港無家者人口統計2021」，現時全港有至少1532名無家者，與五年前比較，女性及首次露宿的佔比明顯上升。他們正面對甚麼情況？



疫情期間露宿人數增加，是次調查估計全港有1532名無家者，其中983人為露宿者，549人居於非政府機構宿舍或疫情後獲資助居於賓館。其中，是次受訪者中共有114名女性，女性無家者佔比由7.5%升至16%。

被訪無家者的露宿時間中位數是1年半個月，約3成人露宿少於半年，2成人露宿半年至2年，當中特別有2.9%表示過往從未露宿。報告指出，可見疫情後出現大量新加入露宿行列的無家者，而他們的露宿原因主要是租金太貴及失業而無法負擔住所。

2019年政府部門驅趕深水埗通洲街公園露宿者並清走家當，無家者入稟並最終於今年3月底判處勝訴，每人獲賠償100元。調查指出約3成露宿者曾經歷政府部門相似的對待，包括驅趕、洗地或灑臭粉、沒收個人財物等。

其次，疫情前部分露宿者多於24小時快餐店留宿，在防疫措施下，餐廳長時間暫停堂食，露宿者因而失去居所，調查顯示超過2成受訪者過去露宿地點因政府部門或疫情關閉。

另外，社會福利署每年亦有統計全港露宿者人數，與疫情前比較，2020/21年度露宿者人數較2011/12年度增2倍，同時由政府資助或非政府機構自負盈虧的宿舍宿位則維持約640個，近年未見明顯增加，資助宿位於5年間由222增至228個。

是次調查約一半人表示是首次露宿，其餘一半人過往曾上樓居住。被問及未能脫離露宿生活的原因，主要是工作不穩定或沒有工作、私人房屋租金貴和收入太低，共佔約55%，導致受訪者上樓居住後「再露宿」。

不同團體多次爭取政府增加資助宿位並延長宿舍住宿期，由於現時政府限制露宿者住宿期一般為半年，報告指，露宿者未能負擔私人巿場租金及工作不穩定，加上露宿成因牽涉身體或精神健康、成癮、人際關係等多個問題，並非半年時間可以處理，建議延長至2年，並制定完善的「無家者政策」。