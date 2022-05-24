挨跌天線得得B｜朗豪坊KKplus、卡通角色熱搜　最關注責任誰屬

【kkplus/朗豪坊/天線得得B/凱知樂國際】網上流傳一名幼童挨跌旺角朗豪坊玩具店一個1.8米高「天線得得B」模型，家長即場賠償逾3萬元。事後家長翻看片段認為兒子無錯，質疑店員誤導令他們即場賠償，提出希望退回賠償。



另一方面，涉事店舖kkplus今（24日）凌晨曾於Facebook發出澄清聲明，表示賠償是由事主主動提出，並在雙方同意下徹底解決；及後將相關帖文刪除。



事件引起網民關注而且意見兩極，有人認為責任屬展方，亦有指兩邊也有錯，即看網民看法！



近日玩具店kkplus聯乘品牌POP SUNDAY於旺角朗豪坊舉行「天線得得B」藝術作品展覽，其中展出一個1.8米高金色模型公仔「Laa-Laa」，標價52,800元。網上片段所見，當時幼童以背挨向模型，模型隨即失平衡跌下。事後家長即時賠償33,600元。

幼童父親今早於電台節目表示店員沒有「屈我個仔踢跌公仔」，但誤導其太太指早前已見兒子踢向公仔，事後才得知錯怪兒子，並非兒子踢跌公仔；認為家長有責任看管小孩，但店方亦應採取保護措施。

事件引起大量網民關注，「天線得得B」和涉事店舖的網上搜尋量急升，kkplus母企凱知樂國際今早的股價更一度升86%，為年半以來最大升幅。

討論區上，網民熱烈討論事件的責任屬哪方，「責任」、「父母」、「法律」等字詞被提及最多次。有網民指「咁大隻野無任何加固防護」、「店家責任都唔細」、「小朋友挨跌舊野係唔小心」、「以後有陰影」；亦有網民指「兩邊都有錯」、「小朋友可能都有踢過個公仔」、「又的確明碼實價標左係到」、「呢種情況一定比」。