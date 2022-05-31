MIRROR演唱會門票發售引網民熱議　網上搜尋熱度竟然未算最勁！

人氣男子組合MIRROR紅館演唱會今早（31日）10時公開發售，早前優先訂票時已有多輪搶飛潮，今早不少網民指未能登入售票網站，笑言「load到懷疑人生」、「地獄座位表」、「緊張到胃痛」。演唱會一票難求，即看今早網民反應！



今早門票10時正開賣，網上搜尋量迅即急升。討論區和Facebook群組上，不少歌迷表示未能成功購買門票，指未能進入網站，不斷顯示「重試中」、「Server Busy」、「無法連上網站」等頁面。有網民笑言「10點好似鬼門關大開咁」、「load到懷疑人生」、「買唔到就ready 離婚」，同時亦有網民分享成功購得門票。

MIRROR自2021年開始人氣急升，組合出道3年以來，今次紅館演唱會的網上搜尋趨勢與去年九展演唱會時相若，但仍未及去年7月中的高峰。回顧去年7月，當時網民開設「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook群組、ViuTV播出電視劇《大叔的愛》、MIRROR多名成員參與大型廣告等，多個焦點成為網民熱話，使「MIRROR」的搜尋量達至最高。

民政事務局在Facebook表示，署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，指售票運作大致暢順，訂購秩序井然。截至上午11時30分，城巿售票網顯示尚餘可供購買門票數目為33,047（87.5%）。