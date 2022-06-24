近半港人稱考慮到海外工作　選英國比例急升至最熱門　台灣跌到咁

網上求職招聘平台JobsDB於今年6月發表《2022年薪酬調查報告》，連續2年調查顯示近半受訪者會考慮到海外工作，英國更是最熱門的地點，有意前往的比例急增，但同期想去台灣的比例大跌，而考慮到中國內地工作的港人亦稍升。到底現時移民或居留兩地的申請情況是怎樣？



近年僱員對海外工作持開放態度，調查有47%受訪者考慮到海外工作，包括2成半人表示有意移民而考慮到海外工作。其中，有意海外工作或移民的高級管理層和畢業1年內的職場「新鮮人」亦各有6成。

地點方面，英國連續2年都是最熱門的海外工作地點，其次是澳洲、新加坡和台灣。報告指，澳洲最受35歲或以下受訪者歡迎，36至45歲首選英國，46歲或以上則傾向到內地工作。

與去年調查比較，今年有意到英國工作的比例急升8個百分點至47%，想到台灣的比例則大跌8個百分點至28%；反觀想去內地的受訪者上升2個百分點至28%，僅較台灣低1%；另澳洲稍有上升，新加坡則維持不變。

英國一向是港人熱門移民選擇，除了現時英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」計劃外，當局今年2月亦宣布，10月將放寬1997年7月1日起出生、父或母持有BNO護照的18歲以上港人獨立申請簽證。另外最近推出的「高潛力人士」計劃，亦容許過去5年指定學府畢業生申請為期2年的工作簽證。在種種移民政策推動下，或致選擇到英國的比例急增。

根據英國內政部最新數字，今年首季BNO申請的人數達19,500，包括18,563宗境外申請，較上季升約28%，但較去年第二季高峰期跌28%。獲批人數為16,338，同樣較高峰期跌44%。

另一方面，有意到台灣工作的港人比例減少。根據台灣移民署統計，今年首4個月有2,375港人居留和597人定居，分別較去年同期跌35%和22%。

2019年起，港人移台數目急增，2021年約1.1萬名港人獲居留許可，較2019年前多近1.7倍。獲定居許可的港人則有1685名，較2019年前增約55%。

現時港人可透過就學或工作方式取得在台居留許可，定居則需以投資移民、技術移民、大學生畢業後工作5年等方式。過往有報道指港人在台居留和定居不易，例如台灣當局收緊審批條件、審查時間長等，或是使港人卻步的原因之一。