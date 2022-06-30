猴痘｜2個月錄逾4000宗確診　亞洲多地現首例　一文看清全球疫情

全球多地出現猴痘（Monkeypox）病例，自從今年5月份1名由尼日利亞前往英國人士確診後，當地陸續出現多宗病例，其後擴散到國外。猴痘爆發不足2個月，截至6月28日累計已錄得4,780宗，更逐漸殺入亞洲，台灣、南韓及新加坡等地亦於上周錄得首宗輸入個案。不過，世界衛生組織在6月25日表示，現時猴痘傳播情況不構成「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC），惟各地政府仍密切關注猴痘疫情，即看全球最新確診情況。



猴痘在1970年首次發現，大多於非洲國家傳播，直至今年5月份1名由尼日利亞前往英國人士確診，其後英國出現多宗病例，並蔓延至歐洲、北美等逾50個地方。截至6月28日，全球猴痘個案累計達4,780。

現時有9個國家錄得超過100宗個案，包括英國911宗、德國838宗、西班牙800宗等；除歐美國家外，澳洲亦有13宗。

年齡方面，根據英國衛生安全局統計，當地患者主要介乎25至44歲，共佔逾6成；另外亦有少數15歲以下兒童感染。

6月21日起，亞洲多地亦發現猴痘個案，新加坡、南韓及台灣陸續出現首宗猴痘輸入病例，台灣首宗個案為1名由德國返台的25歲男子，9名密切接觸者須接受健康監測，直至7月14日為止。

世衛總幹事譚德塞發聲明指，對猴痘疫情深感擔憂，並指出現時實際傳播與數據或存在落差，世衛未來數周會密切留意情況。

本港現時未有出現確診個案，政府已於6月10日將猴痘列為法定須呈報傳染病。政府提醒巿民，如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍和皮疹等，應盡快求醫。