職場重男輕女？男性月薪較女性平均高2300元　這行業女性月薪較高

統計處上周一（27日）公布今年第1季《工資及薪金總額按季統計報告》，全港工資扣除通脹後大致不變。但比較男女薪酬，大部分勞工行業的男性工資較高，近4年男性月薪連續較女性高逾2,300元，其中男廚師薪金更高超過3,100元！不過，較多女性從事的洗碟工，女性月薪則較男性高約662元。



自2019年開始，連續4年男性月薪較女性高逾2,300元。今年首季男性平均月薪為18,178元，女性為15,867元，兩者相差2,311元，差距較去年同期的2,425元稍低。

按職業分類，男女廚師的工資差距最大，男性月薪平均高3,173元，其次是簿記員、會計文員、雜工等。而女性在中式餐館洗碟工的職位平均月薪為14,718元，較男性的14,056元多662元。

另外，部分職業的勞工性別不平均。統計處報告指，為使個別機構單位提供的資料得以保密而不公開部分數字。其中因人數太少而可能披露相關人士資料亦是原因之一。

報告顯示，女性保養技術員、保安主任、司機、酒店行李生等資料未有公開，而男性則不公開文員、接待員、電話接綫生，以至洗碟工、收銀員、酒樓或餐館接待員等數字，相信從事相關職業的男性人數或較少。